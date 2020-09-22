Как установить Windows 10 20H2 прямо сейчас?

Несколько простых шагов.



Компания Microsoft завершила создание новой версии компьютерной операционной системы, официальный выход которой ожидается 10 октября 2020 года. Обновление поспособствует стабильности и улучшению производительности.

Чтобы установить обновление Windows 2020, для начала нужно стать участником программы предварительной оценки Windows, предприняв следующие шаги:

1 шаг. Нажмите на Стартовое меню, а затем на иконку настроек.

2 шаг. Нажмите на «Обновление и безопасность», затем кликните на «Программу предварительной оценки Windows».

3 шаг. Для участия в программе вы должны зарегистрироваться, привязав свою почту с аккаунта Microsoft или Azure Active Directory.

4 шаг. На следующем экране выберите «Канал Release Preview», чтобы подключиться к самому медленному и стабильному каналу программы.



5 шаг. Нажмите на «Подтвердить» и «Перезагрузить сейчас», чтобы запустить процесс.

6 шаг. После того, как ваш компьютер снова включится, зайдите в «Настройки», затем в «Обновление и безопасность» и нажмите на «Программу предварительной оценки Windows», чтобы убедиться, что вы на нужном канале.

7 шаг. Как и при установке любого другого обновления, кликните на «Настройки»>«Обновление и безопасность»>«Обновление Windows» и нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений», чтобы установить октябрьское обновление Windows.

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