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Как установить Windows 10 20H2 прямо сейчас?

22 Сен, 2020

Как установить Windows 10 20H2 прямо сейчас?

Несколько простых шагов.


Компания Microsoft завершила создание новой версии компьютерной операционной системы, официальный выход которой ожидается 10 октября 2020 года. Обновление поспособствует стабильности и улучшению производительности.

Заставка Windows 10

Чтобы установить обновление Windows 2020, для начала нужно стать участником программы предварительной оценки Windows, предприняв следующие шаги:

1 шаг. Нажмите на Стартовое меню, а затем на иконку настроек.

Стартовое меню Windows

2 шаг. Нажмите на «Обновление и безопасность», затем кликните на «Программу предварительной оценки Windows».

Программа предварительной оценки Windows

3 шаг. Для участия в программе вы должны зарегистрироваться, привязав свою почту с аккаунта Microsoft или Azure Active Directory.

Программа предварительной оценки Windows

4 шаг. На следующем экране выберите «Канал Release Preview», чтобы подключиться к самому медленному и стабильному каналу программы.

Выбор канала для программы предварительной оценки Windows
5 шаг. Нажмите на «Подтвердить» и «Перезагрузить сейчас», чтобы запустить процесс.

6 шаг. После того, как ваш компьютер снова включится, зайдите в «Настройки», затем в «Обновление и безопасность» и нажмите на «Программу предварительной оценки Windows», чтобы убедиться, что вы на нужном канале.

Установка обновления Windows 2020

7 шаг. Как и при установке любого другого обновления, кликните на «Настройки»>«Обновление и безопасность»>«Обновление Windows» и нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений», чтобы установить октябрьское обновление Windows.

Установка октябрьского обновления Windows

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