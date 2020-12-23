Как увидеть непрочитанные сообщения в Telegram, не открывая чат на iPhone?

Очень просто.

А вы знали, что вам не обязательно открывать беседу с нужным человеком для того, чтобы посмотреть все непрочитанные сообщения с ним? Telegram дает эту возможность, но не все о ней знают. И сейчас мы вам расскажем, как это сделать.

Кто-то возгласит, для чего это нужно делать? И частично такие люди будут правы. Но есть категория пользователей, которые предпочитают максимально «не светиться» в онлайне. Для этого в TG уже создали опцию, которая скрывает, когда вы последний раз находились в программе. Но это еще не все.

Представим, что вам написывает очень назойливый собеседник, но отвечать вам некогда или не хочется, а прочитать сообщения нужно. Все предельно просто. Выбираем чат с нужным человеком и зажимаем область на его аватарке.

Во всплывающем окне откроется диалог с человеком (или группой). Можете смело проматывать его в поисках непрочитанных сообщений. В этом диалоговом окне они не будут отмечаться так, будто бы вы их просмотрели. Как только вы закроете чат, они останутся в том же виде, в котором были. Вот и все. Таким образом можно открывать любой чат.

А у вас были такие случаи, когда нужно прочесть сообщения, но отвечать не хочется?

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