Как в России дурят мошенническими звонками, представляясь силовиками

Предупрежден — вооружен.

Традиционные звонки из «банка» или «мама, я попал в аварию» уже не прокатывают. Россияне к ним давно привыкли и крайне редко ведутся на подобные древние мошеннические схемы. Но господа бандиты ушлые, постоянно придумывают что-то новое. Теперь они представляются налоговиками, ФСБшниками, ОБЭПниками и прочими силовиками, а еще, но это реже, сотрудниками ЦБ.

Что говорят? Например, что вас подозревают в мошенничестве. Говорят уверенно, действуют напористо, неплохо ориентируются в праве и оперируют юридическими терминами. Утверждают, что при отказе сотрудничать неминуемо наступит ответственность, обещают прислать повестку в суд или наведаться в гости.

Для убедительности используется IP-телефония. Номер злоумышленника часто подменяется реальным номером одного из отделений МВД, ЦБ и так далее.

В общем, так или иначе, жертву ведут к тому, чтобы она прошла по некой ссылке и скачала приложение. Оно содержит зловред, который передает данные от личного кабинета того же Сбербанка преступникам. Результат — злодеи торжествуют.

Но теперь наши читатели предупреждены. Значит им этот развод более не страшен.

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