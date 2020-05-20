Как в США. Магазины без продавцов появятся в России

Тестирование уже началось.

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» создадут магазины без касс и продавцов в России. В рамках пилотного проекта компании тестируют технологию в закрытом режиме на небольшом количестве покупателей в магазине «Азбука вкуса» в деловом центре «Москва-Сити». В течение месяца ограничения будут сняты и опробовать «магазин будущего» смогут все посетители.

В основе магазина без касс и продавцов лежит технология компьютерного зрения. Специальная система наблюдения следит за количеством товаров, определяя выбранные покупателем товары. Система составляет виртуальную корзину покупателя, учитывая все взятые им с полок товары. Возвращенный покупателем товар автоматически удаляется из его виртуального чека.

После выбора нужных товаров покупатель может свободно выйти из магазина. Итоговая сумма покупок будет списана с его банковской карты при выходе. Затем покупатель получит push-уведомление со списком покупок и списанной суммой.

Для того, чтобы приобрести товары в таком магазине, покупателям необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Take&Go от Сбербанка. В приложении требуется ввести данные банковской карты Visa, которая будет использоваться для снятия денег за выполнение покупок.

В Сбербанке считают, что магазины без касс и продавцов в ближайшем будущем могут стать распространенными. Потребители привыкнут к ним так же быстро, как и к бесконтактной оплате, полагают в банке.

Источник: РБК.

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