Как вернуть запись голосовых сообщений в Телеграм

Ещё одна интересная фишка Телеграма.



В популярном мессенджере с русскими корнями появился ещё один способ общения. В этой статье вы узнаете: что за способ, как им пользоваться и как отключить. Поехали!

Я очень часто пользуюсь голосовыми сообщениями в мессенджерах. Это удобно, когда вы за рулём. Или когда не дозвонились до человека, а сказать что-то нужно прямо сейчас.

Но вчера я не мог записывать голосовые, кнопка с изображением микрофона куда-то пропала. А на её месте появилось иконка, похожая на значок Инстаграма. При нажатии на неё начинается запись селфи-видео. Кстати, интересная, эксклюзивная и, возможно, полезная функция. Лично мне понравилась!

А знаете, как её отключить? То есть вернуть обратно значок микрофона и саму запись простых голосовых, а не видео-сообщений. Просто тапните на изображение микрофона/фотоаппарата. Это и есть переключение режимов новой функции.

Как вам такое нововведение? Лично мне нравится. Ведь хорошо, когда есть выбор.

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