Как включить и пользоваться ProRAW на iPhone 12 Pro и Pro Max?

Помогаем освоиться.

Пожалуй, главное преимущество ProRAW в том, что оно позволяет снимать несжатое изображение и получить максимальное количество информации с датчика на сохраненную фотографию. Если говорить о цифрах, то это дает нам поддержку 12-битного цвета (против 8-битного в обычном режиме), а это говорит о скачке с 256 оттенков RGB к 4096 оттенкам.

Классно, что ProRAW можно использовать с функциями Smart HDR, Deep Fusion и ночным режимом. Данный формат можно редактировать не только в приложении Apple, но и в сторонних приложениях, например, в Halide. Но не все знают, где этот режим активировать. Поможем разобраться в этом.

Заходим в настройки Проматываем вниз и выбираем «камеру» Выбираем форматы вверху Включаем Apple ProRAW

Теперь вы теперь увидите значок RAW в правом верхнем углу приложения камеры. Для того, чтобы активировать режим, нужно на него нажать. Если вы сделаете снимок с помощью ProRAW, вы увидите метку RAW в верхнем левом углу приложения «Фото» при просмотре своих изображений. Не забываем, что данная функция работает только на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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