Как включить новое меню «Пуск» в Windows 10 уже сейчас

Ждать релиза необязательно.

Компания Microsoft включила обновленное меню «Пуск» в свежее необязательное обновление KB4568831, вышедшее на прошлой неделе. Новое меню «Пуск» не активировано для пользователей, но желающие могут включить его вручную через специальную команду исправления реестра.

Установившие обновление KB4568831 пользователи могут активировать переработанное меню «Пуск», создав и запустив .reg-файл со следующим содержимым:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

“EnabledState”=dword:00000002

“EnabledStateOptions«=dword:00000000

Создать .reg-файл можно через «Блокнот», при этом сохранив файл под названием 20H2.reg. После запуска файла с командой активации нового меню «Пуск» требуется выполнить перезагрузку компьютера.

Ожидается, что Microsoft активирует новое меню «Пуск» для всех пользователей в следующем крупном обновлении Windows 10.

Источник: MSU.

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