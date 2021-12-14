Новости

Как включить русский язык на HomePod или HomePod mini

14 Дек, 2021

Как включить русский язык на HomePod или HomePod mini

Рассказываем.

Со вчерашнего дня HomePod и HomePod mini говорят на чистом русском языке. Siri научилась понимать великий и могучий после обновления операционной системы смарт-колонок до версии 15.2. Но как включить русскую Siri на умной колонке?

HomePod mini

Все просто:

  1. Запускаем приложение Дом
  2. Жмем и держим палец на значке ХоумПод.
  3. Далее идем в Параметры.
  4. В Siri просто выбираем наш язык, русский.

Всё! Наслаждайтесь. Слушайте любимые музыкальные композиции, управляйте приборами смарт-дома, задавайте вопросы Сири и получайте от нее ответы.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий