Как включить русский язык на HomePod или HomePod mini
Рассказываем.
Со вчерашнего дня HomePod и HomePod mini говорят на чистом русском языке. Siri научилась понимать великий и могучий после обновления операционной системы смарт-колонок до версии 15.2. Но как включить русскую Siri на умной колонке?
Все просто:
- Запускаем приложение Дом
- Жмем и держим палец на значке ХоумПод.
- Далее идем в Параметры.
- В Siri просто выбираем наш язык, русский.
Всё! Наслаждайтесь. Слушайте любимые музыкальные композиции, управляйте приборами смарт-дома, задавайте вопросы Сири и получайте от нее ответы.
Полезно знать:
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