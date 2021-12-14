Как включить русский язык на HomePod или HomePod mini

Рассказываем.

Со вчерашнего дня HomePod и HomePod mini говорят на чистом русском языке. Siri научилась понимать великий и могучий после обновления операционной системы смарт-колонок до версии 15.2. Но как включить русскую Siri на умной колонке?

Все просто:

Запускаем приложение Дом Жмем и держим палец на значке ХоумПод. Далее идем в Параметры. В Siri просто выбираем наш язык, русский.

Всё! Наслаждайтесь. Слушайте любимые музыкальные композиции, управляйте приборами смарт-дома, задавайте вопросы Сири и получайте от нее ответы.

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