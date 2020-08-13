Инструкции для iPhone и iPad / Новости

Как включить секретный виджет «Погода» на экране блокировки iPhone

13 Авг, 2020

Как включить секретный виджет «Погода» на экране блокировки iPhone

Тайная фишка вашего iPhone.

Еще в iOS 12 экран блокировки iPhone был дополнен новой функцией — полезным виджетом «Погода». Однако новый виджет не просто выключен по умолчанию, его активация выполняется совсем неочевидным образом. Как итог, скоро выйдет iOS 14, а о виджете знают далеко не все. В этой инструкции рассказали о том, как включить секретный виджет приложения «Погода».

Apple запретила установку iOS 13.5 с возможностью джейлбрейка

Как включить секретный виджет «Погода» на экране блокировки iPhone

Виджет «Погода» связан с режимами «Не беспокоить» и «Отход ко сну». Поэтому вы сможете видеть его только по окончании сессии «Не беспокоить», при этом экран устройства должен быть заблокирован. Сразу после разблокировки экрана виджет исчезнет до окончания следующего цикла режима «Не беспокоить».

Для того, чтобы виджет «Погода» работал, нужно обеспечить приложению «Погода» постоянный доступ к вашей локации. Для этого зайдите в «Настройки» на вашем iPhone, перейдите в пункт меню «Конфиденциальность», откройте «Службы геолокации», выберите из списка приложение «Погода» и поставьте галочку возле опции «Всегда».

Как включить секретный виджет «Погода» на экране блокировки iPhone в iOS 12

Поскольку виджет доступен только во время работы режима «Отход ко сну», необходимо его включить и установить временные рамки в режиме «Не беспокоить». По окончании установленного времени, виджет сразу появится на экране блокировки с приветствующим сообщением «Доброе утро» или «Добрый день».

Как включить секретный виджет «Погода» на экране блокировки iPhone в iOS 12

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (4,48 из 5, оценили: 25)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Новинки Xiaomi 2020

Новинки ASUS 2020

Новинки от Samsung 2020

Рекомендуем