Тайная фишка вашего iPhone.

Еще в iOS 12 экран блокировки iPhone был дополнен новой функцией — полезным виджетом «Погода». Однако новый виджет не просто выключен по умолчанию, его активация выполняется совсем неочевидным образом. Как итог, скоро выйдет iOS 14, а о виджете знают далеко не все. В этой инструкции рассказали о том, как включить секретный виджет приложения «Погода».

Как включить секретный виджет «Погода» на экране блокировки iPhone

Виджет «Погода» связан с режимами «Не беспокоить» и «Отход ко сну». Поэтому вы сможете видеть его только по окончании сессии «Не беспокоить», при этом экран устройства должен быть заблокирован. Сразу после разблокировки экрана виджет исчезнет до окончания следующего цикла режима «Не беспокоить».

Для того, чтобы виджет «Погода» работал, нужно обеспечить приложению «Погода» постоянный доступ к вашей локации. Для этого зайдите в «Настройки» на вашем iPhone, перейдите в пункт меню «Конфиденциальность», откройте «Службы геолокации», выберите из списка приложение «Погода» и поставьте галочку возле опции «Всегда».

Поскольку виджет доступен только во время работы режима «Отход ко сну», необходимо его включить и установить временные рамки в режиме «Не беспокоить». По окончании установленного времени, виджет сразу появится на экране блокировки с приветствующим сообщением «Доброе утро» или «Добрый день».

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,48 из 5, оценили: 25)

из 5, оценили: