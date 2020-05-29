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В мае 2020 года Сбербанк официально подключился к системе быстрых платежей ЦБ. Благодаря этому у клиентов Сбербанка появилась возможность мгновенного перевода денег в другие банки по номеру телефона без комиссии. Правда, для того чтобы получить такую возможность необходимо активировать специальные опции в мобильном приложении Сбербанка. Рассказали какие функции нужно включать.

Как включить систему быстрых платежей в Сбербанке и перестать переплачивать

1. Запустите приложение «Сбербанк Онлайн» и нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу.

2. Выберите пункт «Настройки» → «Соглашения» → «Система быстрых переводов».

3. Поставьте галочки на пунктах «Входящие переводы» и «Исходящие переводы».

Сразу после этой несложной операции вы сможете выполнять переводы клиентам других банков прямо по номеру телефона без комиссии. Платежи будут производиться моментально. Ограничение — 100 000 рублей в месяц.

Интересно, что за последние дни об этом нововведении Сбербанка неоднократно рассказали представители других банков. Например, Альфа-банк опубликовал инструкцию по активации системы быстрых платежей для клиентов Сбербанка в своем Facebook. В своем сообщении представители Альфа-банка подчеркнули, что Сбербанк «забыл рассказать об этом клиентам» и «далеко спрятал кнопку» для активации быстрых платежей.

Источник: Bloha.ru.

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