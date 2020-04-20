Как внешне отличить iPhone SE 2 от iPhone 8, чтобы не обманули

Важно знать.

iPhone SE 2-го поколения — практически полная копия iPhone 8. И это значит, что на площадках объявлений, да и в некоторых сомнительных интернет-магазинах будут промышлять мошенники. Они будут пытаться продавать iPhone 8 под видом нового iPhone SE и, как показывает опыт предыдущих лет, жертв подобного мошенничества окажется достаточно. Поэтому важно знать о том, как внешне отличить iPhone SE 2-го поколения от iPhone 8.

Как отличить iPhone SE 2-го поколения от iPhone 8

Новый iPhone SE является улучшенной версией iPhone 8. Смартфоны имеют идентичные габариты и форму корпуса, одинаковые 4,7-дюймовые дисплеи и одинарные камеры, которые никак не отличаются между собой.

Однако различия между смартфонами есть. Apple специально сделала их, чтобы пользователи могли свободно отличить более современный iPhone SE 2-го поколения от iPhone 8, вышедшего в 2017 году.

Первое отличие — логотип Apple на задней поверхности

У iPhone 8 он находится ближе к верхней поверхности корпуса, как у всех смартфонов Apple до iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

У iPhone SE 2-го поколения логотип расположен посередине задней крышки, как у iPhone 11/11 Pro.

Второе отличие — лицевая поверхность iPhone SE 2-го поколения всегда черная

iPhone SE 2-го поколения во всех расцветках имеет черные рамки на лицевой поверхности.

У iPhone 8 черные рамки спереди только у моделей в красном и сером («серый космос») цветах. Золотой и серебристый iPhone 8 имеют белые рамки на лицевой поверхности.

Третье отличие — цвета корпуса

И, конечно, стоит помнить, что iPhone SE 2-го поколения выпускается в трех цветах: черном, белом и красном.

iPhone 8 же доступен в четырех цветах: «серый космос», серебристом, золотом и красном.

При этом, черный iPhone SE 2-го поколения отличается по оттенку от iPhone 8 в цвете «серый космос» — разница значительная.

Продажи iPhone SE 2-го поколения начнутся 24 апреля. С 23 апреля в России откроется возможность предварительного заказа нового смартфона Apple. Цена новинки начинается от 39 990 рублей.

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