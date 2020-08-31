Как восстановить документ PDF?

Три способа вернуть поврежденный файл Acrobat Reader.

Ни один файл на вашем компьютере не застрахован от повреждения, это относится и к файлам PDF. Активные пользователи Acrobat Reader регулярно сталкиваются с этой проблемой. Малейший сбой в ходе копирования или сохранения документа, как при нажатии на него вылезет вот такое сообщение:

Ошибки появляются из-за повреждений жесткого диска, некорректной работы антивируса, браузера или почтового клиента. Возможных причин десятки, однако если такое происходит не каждый день, причин для беспокойства нет – просто восстанавливаете поврежденный документ и забываете об этом.

Скачайте взятый из открытого источника файл PDF заново или попытайтесь восстановить операционную систему из резервной копии. Не получилось, потому что нет точек восстановления? Пусть будет так. К счастью, у нас осталось еще три способа вернуть недоступный файл:

Прямое извлечение текста из поврежденного документа

Восстановление при помощи специального онлайн-сервиса

Восстановление при помощи десктопного приложения

Для начала проверьте размер проблемного PDF файла («Свойства» – «Размер»), если он не сжался до двух килобайт, то по крайней мере один из перечисленных методов обязательно поможет. Далее подробно

1) Извлекаем текст из файла PDF

Суть метода восстановления в том, чтобы попытаться открыть поврежденный документ при помощи текстового редактора. Больше всего для наших целей подойдет бесплатная программа Notepad++. Устанавливаем ее на компьютер и открываем проблемный файл Acrobat. После чего копируем все текстовые фрагменты в новый документ, игнорируя нечитаемые символы. Конечно, верстку и изображения таким образом восстановить не получится. Если они вам нужны или вы не желаете терять время на редактуру, лучше использовать специальные ресурсы.

2) Сервис для работы с файлами Adobe Acrobat

Самый простой способ вернуть данные – воспользоваться услугами онлайн-сервиса https://pdf.recoverytoolbox.com/online/ru/. Этот инструмент позволяет платить не временем, а деньгами, причем цена доступна. Стоимость восстановления одного файла до 1Гб составит 10$, и при этом вы сможете заранее увидеть превью восстановленного документа, что выгодно отличает этот сервис от аналогов. Работа с ним элементарна:

Переходите на сайт по указанной ссылке

Выбираете нерабочий документ на ПК

Указываете свой email

Проходите captcha с картинки

Готово. Жмем на кнопку «Отправить файл для восстановления», не забыв скрестить пальцы на удачу. Если восстановление пройдет успешно, после обработки поврежденного файла, сервис покажет его превью.

Теперь остается только оплатить услугу восстановления и скачать документ. Воспользоваться онлайн-сервисом могут владельцы ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Он работает со всеми типами операционных систем, единственное требование – это стабильный доступ к сети.

3) Приложение для работы с файлами Adobe Acrobat

Онлайн-сервис удобен, но требует оплаты за каждый загруженный файл. Если восстановления требуют не один, а сразу несколько документов, или вы опасаетесь за конфиденциальность, стоит подумать о приобретении специальной утилиты для установки на ПК. Одна из лучших – Recovery Toolbox for PDF.

Работа с Recovery Toolbox for PDF не требует предварительного обучения, разработчики снабдили приложение интуитивно понятным помощником:

Скачиваем, устанавливаем и запускаем программу

Указываем путь к нерабочему * . pdf файлу на жестком диске

файлу на жестком диске Указываем папку для сохранения файла

Выбираем версию PDF документа из списка

Внимание! Recovery Toolbox for PDF работает исключительно на ПК с операционной системой Windows. Стоимость лицензии – 27$. Несколько дороже сервиса, однако у программы нет ограничений ни на количество использований, ни на размер документов. Плюс предусмотрена демоверсия, позволяющая ознакомиться с возможностями перед покупкой.

Заключение

Что выбрать: онлайн-сервис или утилиту – решать вам. Если вы работаете с Acrobat Reader часто, лучше приобрести Recovery Toolbox for PDF, чтобы навсегда забыть о проблемах с PDF. Или вы можете сэкономить, выбрав сервис https://pdf.recoverytoolbox.com/online/ru/, но в таком случае не забывайте делать резервные копии важных файлов.

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