Как выбрать камеру видеонаблюдения в маркетплейсе

Покупать одежду и товары для дома в онлайн-магазинах часто дешевле, чем в торговых центрах.

Техника в интернете тоже дешевле, но цена ошибки может быть выше: допустить неточность в выборе дорогостоящей техники обиднее, чем при покупке платья.

Сейчас стало важно и нужно уметь самому обеспечить свою безопасность, поэтому многие и обращаются к такому помощнику, как видеокамера или даже, к целой системе домашней охраны. Но тогда возникает другой вопрос — «Как правильно подобрать видеокамеру в интернет-магазине?». Все-таки на онлайн-площадках развелось большое количество ложных аналогов, которые привлекают взгляд своей ценой, а на самом деле не справляются даже с базовыми задачами домашнего охранника.

1. Обращайтесь в специализированные магазины

Несмотря на огромное количество маркетплейсов с базовой продукцией, в первую очередь необходимо обращать внимание на специализированные магазины. Если на сайте продаются видеокамеры на ряду с другой техникой и торговая площадка отвечает за большой ассортимент различной продукции, будет сложно подобрать камеру, подходящую исключительно вашему запросу. Для более качественной консультации лучше напрямую обратиться в магазин, который специализируется на производстве или продаже систем видеонаблюдения. В таком случае сотрудник магазина гарантированно даст прекрасную консультацию, так как работает исключительно в этом направлении и осведомлен о важных технических характеристиках.

Кроме того, важно выбрать магазин, закупающий качественную оригинальную продукцию. Зачастую, компании производители на своих официальных страницах указывают контакты или ссылки на дистрибьюторов и реселлеров, поэтому, прежде чем обратиться в тот или иной магазин, лучше проверить информацию на официальной странице бренда.

Например, один из лидеров по производству систем видеонаблюдения на российском рынке — бренд EZVIZ работает исключительно через дистрибьюторов. На сайте официального дистрибьютора в России EZVIZ.RU представлен широкий ассортимент камер на любой вкус, где вы сможете подобрать устройство в соответсвии со своими потребностями и проконсультироваться о покупке.

Анна Минаева, специалист по маркетингу EZVIZ в России и СНГ, также поделилась парой советов при подходе к выбору камеры наблюдения в маркетплейсе:

Прежде всего, важно обращаться к официальным партнерам производителя. Здесь вы гарантированно сможете приобрести оригинальный качественный продукт и получить соответствующее послепродажное обслуживание. Кроме того, по моему мнению, лучше отдавать предпочтение брендам, которые зарекомендовали себя на рынке, таким образом вы сможете найти отзывы в интернете, а также защитите себя от покупки, которая не оправдает ваши ожидания. Третий важный момент – это определиться с потребностями, которые должна закрывать камера. Например, если вам необходимо следить за ребенком, за котом или за домом – это три совершенно разных продукта. Поэтому необходимо заранее выбрать набор функций и подобрать подходящий продукт, обратившись за помощью к специалисту.

2. Смотрите на указанные характеристики товары

К сожалению, пары предложений об отличном качестве съемки и низкой цене продукта для описания подобной техники мало. Обращайте внимание и на другие составляющие продукта в зависимости от его назначения службы (домашняя либо уличная камера).

Если планируете приобретать камеру для установки дома, то присматривайтесь к следующим характеристикам:

Тип подключения. Наиболее актуальным видом подключения стало Wi-Fi соединение с камерой. Это намного практичнее и удобнее, учитывая, что вы сможете просматривать происходящее у вас дома через приложение из любой точки мира.

Формат сжатия видео. Выбирать следует камеры с форматом H.265. В сравнении с предыдущей версией H.264 видео имеет большую пропусную способность и занимает почти вдвое меньше места при хранении.

Разрешение съемки. Качество картинки напрямую зависит от разрешения. Если говорить условно, это количество точек по горизонтали и вертикали, которые по итогу составляют изображение. Чем больше точек, тем лучше качество.

Угол обзора. Дабы сэкономить на установке двух или трех камер, можно поставить одну с большим углом обзора. Например, камера с обзором в 360 градусов заменит целых две статичных.

Поддержка карт памяти. Чтобы не волноваться о переполненной SD-карте каждую неделю, гораздо проще найти продукт со слотом, который позволяет вставлять карту с большим размером памяти. Кроме того, стоит обратить внимание на камеры с возможностью записи в облачное хранилище. Таким образом, вы сможете не волноваться о сохранности материала и будете имент возможность пересмотреть видео в любой момент через приложение на телефоне.

Безопасность записи. Избежать взлома или потери записанных видео поможет именно защита материалов. Раз уж специалисты рекомендуют ставить двухфакторную аутентификацию не только на соцсети, то и камера должна быть защищена двойным шифрованием.

Smart-функции. И конечно, главная цель камеры — охрана дома, поэтому ночная съемка, детекция движения и возможность получать уведомления на телефон являются необходимым аргументом в пользу выбора того или иного продукта.

При покупке уличной камеры необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы, добавляя еще несколько характеристик: защиту по стандарту IP для обеспечения стойкости в любую погоду, расстояние приема сигнала, функцию качественного ночного видения для предотвращения проникновений в дом в темное время суток.

3. Отзывы о продукте на сторонних площадках

Для лучшего ознакомления с продуктом стоит прочитать отзывы на других сайтах. Нет лучшего рецепта для того, чтобы узнать, как работает продукт, кроме как описание его использования на практике.

В Интернете есть огромное количество сайтов-отзовиков с направлением IT, а также обзоров самой продукции, где пользователи показывают его со всех сторон, демонстрируя положительные и отрицательные характеристики. Достаточно лишь посерфить в сети для того, чтобы сделать какие-либо выводы о пригодности товара и о том, подходит он именно для вас или нет.

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