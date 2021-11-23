Как выглядит HONOR 60? Почти не отличается от HONOR 50
Первое реальное изображение устройства.
Смартфоны линейки HONOR 60 представят 1 декабря. И мы уже знаем, как будет выглядеть базовый HONOR 60. Производитель опубликовал тизер-картинку, на которой девайс демонстрируется во всей красе. Если честно, разницы с HONOR 50 мы не видим. Смартфон почти такой же.
Модуль тыльной камеры не изменился. Датчики размещены в двух крупных кольцах.
На картинке показан смартфон в голубой расцветке. Но, как мы знаем из вчерашнего ролика, что будет и эксклюзивная расцветка звездного неба.
Кроме того, корпус и экран изогнутые. Но на тизер-изображении мы этого не увидим, так как гаджет показан только сзади.
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