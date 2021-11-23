Как выглядит HONOR 60? Почти не отличается от HONOR 50

Первое реальное изображение устройства.

Смартфоны линейки HONOR 60 представят 1 декабря. И мы уже знаем, как будет выглядеть базовый HONOR 60. Производитель опубликовал тизер-картинку, на которой девайс демонстрируется во всей красе. Если честно, разницы с HONOR 50 мы не видим. Смартфон почти такой же.

Модуль тыльной камеры не изменился. Датчики размещены в двух крупных кольцах.

На картинке показан смартфон в голубой расцветке. Но, как мы знаем из вчерашнего ролика, что будет и эксклюзивная расцветка звездного неба.

Кроме того, корпус и экран изогнутые. Но на тизер-изображении мы этого не увидим, так как гаджет показан только сзади.

Почитаем о смартфонах HONOR еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)