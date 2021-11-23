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Как выглядит HONOR 60? Почти не отличается от HONOR 50

23 Ноя, 2021

Как выглядит HONOR 60? Почти не отличается от HONOR 50

Первое реальное изображение устройства.

Смартфоны линейки HONOR 60 представят 1 декабря. И мы уже знаем, как будет выглядеть базовый HONOR 60. Производитель опубликовал тизер-картинку, на которой девайс демонстрируется во всей красе. Если честно, разницы с HONOR 50 мы не видим. Смартфон почти такой же.

Модуль тыльной камеры не изменился. Датчики размещены в двух крупных кольцах.

На картинке показан смартфон в голубой расцветке. Но, как мы знаем из вчерашнего ролика, что будет и эксклюзивная расцветка звездного неба.

Кроме того, корпус и экран изогнутые. Но на тизер-изображении мы этого не увидим, так как гаджет показан только сзади.

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