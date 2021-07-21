Как выглядит крошечный пауэрбанк MagSafe Battery Pack для iPhone 12 изнутри?

Девайс уже разобрали.

Мы уже писали о магнитном пауэрбанке MagSafe Battery Pack почти за 10 000 рублей для смартфонов серии iPhone 12. Хорош он или нет? Каждый решит для себя сам. Но емкость у него крошечная, лишь 1460 мА*ч (заменой современным портативным аккумуляторам он точно не станет). Зато благодаря ему мы знаем, что современные айфоны все-таки поддерживают реверсивную зарядку. Посмотрим на него изнутри? Благо деталей внутри огромное количество.

Весит девайс всего 114 граммов. Подходит для всех iPhone 12, даже для крошечного мини. Около порта Lightning внутри есть светодиод (светится оранжевым при работе пауэрбанка).

Внутри находится две ячейки по 730 мА*ч.

Между находится алюминиевая пластина для равномерного распределения тепла.

Вверху — модуль NFC, катушка беспроводной зарядки и медная фольга для охлаждения.

Также есть несколько чипов. Для чего? Для определения уровня нагрева, а также работы реверсивной зарядки (официально ее добавят, видимо, уже в iPhone 13).

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