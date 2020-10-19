Как выглядят аксессуары MagSafe?

А вот и первые “живые” снимки аксессуаров.

Новое зарядное устройство MagSafe и магнитные чехлы от компании Apple начали поступать к некоторым покупателям раньше, чем ожидалось. В сети просочились изображения аксессуаров, которые впервые позволяют взглянуть на продукты в реальных условиях.

MagSafe представляет новую экосистему магнитных аксессуаров для iPhone 12. Сюда входят новые силиконовые, кожаные и прозрачные чехлы, отдельный кожаный кардхолдер. Также были анонсированы сторонние аксессуары от Belkin и OtterBox.

На изображениях видно кольцо с магнитами MagSafe на внутренней стороне корпуса. По словам пользователей, новые силиконовые чехлы впервые закрывают нижнюю часть iPhone. Зарядное устройство MagSafe, похоже, сделано из матового серебристого алюминия, в отличие от полированного металла, который можно увидеть на аналогичном зарядном устройстве для Apple Watch.

MagSafe настроен на улучшение процесса зарядки iPhone 12 с помощью магнитов, оптимизированных для выравнивания и повышения эффективности.

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