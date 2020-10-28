Как я купил iPhone 12 Pro с выгодой в 10000 рублей

Реальная история покупки iPhone 12 Pro на 128 ГБ в цвете «тихоокеанский синий».

С 21 октября в России стартовали предзаказы на новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а с 23-го октября эти новые Айфоны стали доступны в открытой продаже.

Всегда хочется купить новинку с выгодой да еще и у официального дилера. Чтобы и Ростест был и официальная гарантия и чек бы был от компании, которая завтра точно не развалится. Мало ли что. Сами всё понимаете.

Побродив по сайтам официальных продавцов техники Apple в России я наткнулся на акцию от Билайна – вот она.

Суть акции такая – при покупке iPhone 12 вам начисляется 5000 рублей, которые можно использовать только на услуги связи Билайна. А при покупке iPhone 12 Pro начисляются 10 000 рублей. Если же вы не пользуетесь Билайном и делаете заказ через интернет-магазин, то при покупке iPhone 12 или 12 Pro вместе с новым Айфоном получите новую СИМ-карту Билайна, на которую после активации и зачислится этот бонус. При этом тариф для таких новых абонентов Билайна по условиям акции будет «Близкие люди 3», а это 1300 минут в месяц, один любимый номер, 300 СМС-ок в месяц (неужели ими кто-то пользуется на Айфонах, где есть iMessage, да и другие мессенджеры у всех в ходу как то Телеграм, WhatsApp, Viber?). Еще в тариф входит бесплатная подписка на YouTube Premium на 4 месяца, чтобы YouTube без рекламы смотреть. Но как эту бесплатную YouTube Premium подписку активировать я так и не понял. Кто знает – напишите, пожалуйста, в комментариях. На тариф можно добавить еще 2 других телефонных номера. Например, телефоны членов своей семьи. Другие подробности тарифа можете посмотреть по этой ссылке.

Если iPhone 12 Pro или 12 приобретается действующим абонентом Билайна хоть в офисе продаж хоть через интернет-магазин, то, согласно условиям акции, придется перейти на один из тарифов: «Близкие люди 2», «Близкие люди 2+», «Близкие люди 3», «Близкие люди 3+», «Близкие люди 4», «Близкие люди 4+», «Близкие люди 5», «Близкие люди 5+», «Близкие люди 6», «Близкие люди 6+». Детали всех этих тарифов смотрите на сайте Билайна, кому интересно.

Мне кажется это странным, но для тех, кто ранее не был абонентом Билайна при покупке iPhone 12 Pro или iPhone 12 в офисе продаж (а не через интернет-магазин) также доступны все вышеперечисленные тарифы. Напомню, что при оформлении через интернет-магазин для не являвшихся ранее билайновскими абонентами доступен лишь тариф «Близкие люди 3». Я оформлял предзаказ через интернет и поэтому мне достался именно этот тариф.

Любой тариф, который принимает участие в акции можно оформить и на eSIM, кстати. Но только в офисах продаж.

Акция работает не только при заказе Айфона 12 или 12 Про в интернет-магазине Билайна, но и при покупке 12-го Айфона в любом из офисов продаж. В этом случае при покупке скажите продавцу, что хотите купить новый iPhone по акции. В вашем чеке должна появиться запись «10 000 рублей на связь по акции» при покупке iPhone 12 Pro и «5 000 рублей на связь по акции» при покупке iPhone 12. Проверяйте этот факт не отходя от кассы.

Для тех, кто любит копаться в деталях – вот pdf-файл с полными условиями акции.

На сайте Билайна написано, что акция длится с 23 октября по 22 ноября. Хотя я помню, что первый раз заметил акцию в день открытия предварительных заказов 21 октября. Но руки дошли до оформления предзаказа лишь к окончанию следующего дня 22 октября и акция тогда тоже работала. Скорее всего и после 22 ноября Beeline продлит эту акцию.

Помню, что аналогичная акция была в прошлом году у МТС при продаже новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. И я этой акцией в прошлом году воспользовался и не пожалел. Тогда купил себе iPhone 11 Pro Max, но денег в этом году на связь при покупке нового iPhone 12 Билайн предлагает больше, чем МТС в прошлом. Учатся у конкурентов. Странно, что МТС в этом году аналогичную акцию не запустил.

Так вот, заказал я iPhone 12 Pro в цвете “тихоокеанский синий” на 128 ГБ поздним вечером 22-го октября. На следующий день 23-го октября со мной созвонились из Билайна и согласовали доставку на 24 октября на первую половину дня. Доставка iPhone 12 Pro была бесплатной и вместе с ним я получил новую СИМ-карту Билайна с тарифом «Близкие люди 3». При уточнении заказа билайновский менеджер предупредил меня по телефону о том, что обещанный по акции бонус в 10 000 рублей может быть начислен с задержкой вплоть до 1-2 недели, что меня удивило. Но на деле бонус мне был начислен уже на следующий день.

Почему заказал iPhone 12 Pro всего на 128 ГБ я подробно описал в этой статье (всем рекомендую к прочтению).

Зачем мне еще одна СИМ-карта от Билайна? Во-первых ее можно установить как eSIM в тот же Айфон 12 Про. А во вторых, и это главное, я делаю очень много исходящих звонков в месяц. Несмотря на немаленький тарифный план на основном номере часто к концу месяца мне не хватает минут и приходится их докупать. Рассчитываю с помощью новой билайновской СИМ-ки решить эту проблему и весь следующий 2021 год не платить за связь от Билайна.

❗ Надо отметить, что не всегда нашу редакцию радует Билайн. Совсем недавно наш автор Александр Фокин писал о том, как он насовсем сбежал от Beeline. Да и сам я в этом году столкнулся с темной стороной Билайна. А наш модератор Максим Шубин не смог с первого раза подключить eSIM в Билайне, чем был очень недоволен – вот эта история. Все три приведенных истории – реальные и отрицательные. К сожалению.

А вот в случае с новыми iPhone 12 и iPhone 12 Pro Билайн своей акцией откровенно порадовал. Настоящие скидки “прямо сейчас” в 5 и 10 тысяч рублей вы по ней не получаете, но Билайн отдает эти деньги на связь, а это полгода или год на хорошем тарифе без доплат. Считаю, что оно того стоит. Это даже повод перенести свой номер на год в Билайн. Если что, то можно будет обратно или к любому другому оператору связи потом перейти. Теперь это быстро делается.

P.S. Нет, это не реклама и ссылки на наши недовольно-билайновские темы в предпоследнем параграфе тому подтверждение. Если есть за что ругать – за нами не заржавеет, тут уж сорри, на величину и крутость бренда не посмотрим. Но и похвалить можем, если за дело.

P.P.S. Если вы знаете еще какие-то реальные выгодные предложения на покупку Айфонов у официалов, то напишите о них, пожалуйста, в комментариях. Речь идет не только про Айфоны 12-й серии, интересны выгодные предложения и на модели предыдущих лет. Только реально работающие. Проверенные на себе или на друзьях.

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