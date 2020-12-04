Как я очень быстро купил товар в М.Видео через приложение и так же быстро сдал его назад из-за брака
Быстро, но грустно.
Реальная история быстрой, но неудачной покупки. М.Видео растёт в сервисе, а вот товары подбирает не всегда удачно. Хорошо, что возвращают деньги так же быстро, как и выдают товар.
Сразу скажу: это не реклама и даже не антиреклама. А теперь к истории. 03 декабря 2020 решил купить автомобильный инвертор. Для тех, кто не вспомнил что это, напомню: устройство преобразует 12 вольт в 220. То есть делает из прикуривателя автомобиля обыкновенную розетку как дома. Так вот, оформил заказ в приложении, даже использовал какой-то купон. И уже через 5 минут мне пришло уведомление о готовности моего инвертора к выдаче.
И вот здесь мы подошли к первому крайне удобному моменту. Прямо в приложении можно оповестить службу выдачи заказов о том, что вы уже пришли – никаких очередей. Такого я ещё ни видел, да и в самом М.Видео раньше не встречал.
А второй отличный момент: это электронный талончик. Это вообще топ. Причём сразу по двум причинам:
- Не нужно думать, куда потом выбросить бесполезную бумажку.
- Это небольшая, но всё же польза для природы. Ну или хотя бы для чистоты улиц.
Но не всё так хорошо. Сам инвертор мне выдали нерабочий, то есть не совсем так. У него загорелась зелёная лампочка, когда я вставил его в прикуриватель. Но она тут же погасла, а зарядка так и не началась, естественно. Хорошо, что я не уехал от магазина и решил всё проверить сразу. Пришлось снова идти в магазин.
Для возврата от меня нужны были: товар, чек и паспорт. Чек мне пробили всего за 5 минут до возврата, так что вопросов ко мне не возникло. Уже через минуту я расписался и прошёл в кассу за деньгами.
И знаете, какие выводы я выношу из этого случая:
- У М.Видео выросло качество сервиса.
- Отзывы нередко бывают поддельные. Их можно отличить по слишком развёрнутому и хвалебному тексту. У меня было именно так.
- Товары нужно выбирать по отзывам и на других площадках.
Всем удачных покупок!
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