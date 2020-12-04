Как я очень быстро купил товар в М.Видео через приложение и так же быстро сдал его назад из-за брака

Быстро, но грустно.

Реальная история быстрой, но неудачной покупки. М.Видео растёт в сервисе, а вот товары подбирает не всегда удачно. Хорошо, что возвращают деньги так же быстро, как и выдают товар.

Сразу скажу: это не реклама и даже не антиреклама. А теперь к истории. 03 декабря 2020 решил купить автомобильный инвертор. Для тех, кто не вспомнил что это, напомню: устройство преобразует 12 вольт в 220. То есть делает из прикуривателя автомобиля обыкновенную розетку как дома. Так вот, оформил заказ в приложении, даже использовал какой-то купон. И уже через 5 минут мне пришло уведомление о готовности моего инвертора к выдаче.

И вот здесь мы подошли к первому крайне удобному моменту. Прямо в приложении можно оповестить службу выдачи заказов о том, что вы уже пришли – никаких очередей. Такого я ещё ни видел, да и в самом М.Видео раньше не встречал.

А второй отличный момент: это электронный талончик. Это вообще топ. Причём сразу по двум причинам:

Не нужно думать, куда потом выбросить бесполезную бумажку. Это небольшая, но всё же польза для природы. Ну или хотя бы для чистоты улиц.

Но не всё так хорошо. Сам инвертор мне выдали нерабочий, то есть не совсем так. У него загорелась зелёная лампочка, когда я вставил его в прикуриватель. Но она тут же погасла, а зарядка так и не началась, естественно. Хорошо, что я не уехал от магазина и решил всё проверить сразу. Пришлось снова идти в магазин.

Для возврата от меня нужны были: товар, чек и паспорт. Чек мне пробили всего за 5 минут до возврата, так что вопросов ко мне не возникло. Уже через минуту я расписался и прошёл в кассу за деньгами.

И знаете, какие выводы я выношу из этого случая:

У М.Видео выросло качество сервиса.

Отзывы нередко бывают поддельные. Их можно отличить по слишком развёрнутому и хвалебному тексту. У меня было именно так.

Товары нужно выбирать по отзывам и на других площадках.

Всем удачных покупок!

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