Как я перешёл на iPhone. Как перенести данные. Что мне не нравится, а что очень нравится в Айфоне

Я теперь такой же, как и вы.



Всем привет, я расскажу вам, как переметнулся в лагерь айфоноводов. Но не всё так идеально с вашими iPhone. И вот почему.

Начну с того, что всю жизнь использовал Андроид в качестве основного устройства. Шёл 2013-ый. Пришло время снова менять телефон и я приступил к выбору. Айфон мне нравился, но экран у актуального тогда 4S для меня были слишком мал. Поэтому пришлось брать Samsung Galaxy S3. В то время он порвал мировой рынок. И с тех пор у меня были в основном Самсунги.

Кстати, у меня были и другие аппараты на Андроид: Asus, Xiaomi и даже Acer. Да, Acer когда-то тоже делали смартфоны. Но я бы их никому не посоветовал.

Вообще от Айфона я никогда не был далёк. Ремонтируя телефоны, пользовался и яблочными девайсами, но как звонилками. Особого опыта не было. Но в жизни всё меняется. Вдруг у меня оказалось сразу 2-а Айфона. 7 Plus и 8, да они уже совсем не топ в 2020-ом. Но есть, как есть. И я решил свой Samsung Galaxy S9 пока положить на полку. Ради эксперимента. Дальше расскажу, чем он закончился.

1. Перенос данных с Android на iPhone.

Честно говоря, меня пугал только перенос контактов. Помню, когда-то давно были только платные приложения для этого. Но сейчас ситуация иная. Я просто добавил свой Google-аккаунт в «Настройки» → «Контакты» → «Учётные записи». Всё за секунду загрузилось. Есть только один нюанс: у меня все записи были в одну сточку (только в имени), а iOS разбило всё произвольно на имя и фамилию. Иногда поиск затрудняется. Буду переименовывать некоторые контакты вручную.

При переносе аккаунта Whats’App увидел возможность создания резервной копии. Позже можно загрузись все диалоги и фото из облака. Я создал эту копию. Она теперь у меня пылится в Google Drive, ведь перенести её в iPhone нельзя. Она должна быть именно в iCloud, а не где-либо ещё.

Перенос аккаунта в Телеграме и Сигнале. В Телеграме всё идеально, ничего не могу сказать. На любом устройстве все сообщения и медиа отображаются одинаково. А вот Сигнал подкачал. При переносе с Андроида на Андроид – всё переносилось, а при переносе с робота на яблоко – нет.

Синхронизация почты и календарей. Всё очень просто: «Настройки» → «Контакты/Почта/Календарь/Заметки» → «Учётные записи». Далее создаём учётки и выбираем, что именно будем синхронизировать: контакты, календари, заметки или почту. Важно: у каждой почты свои возможности синхронизации, так что не везде можно перенести весь список данных.

2. Что мне очень нравится в iPhone по сравнению с Android:

Скорость загрузки приложений. Даже на мощном роботе есть задержка в загрузке или обновлении данных. Она не ощущается пока ты не пользуешься Айфоном постоянно.

Даже на мощном роботе есть задержка в загрузке или обновлении данных. Она не ощущается пока ты не пользуешься Айфоном постоянно. Полная синхронизация при переносе данных с Айфона на Айфон. Все пароли, приложения, фото и другое уже на месте, нужен только интернет. Это интересно. У Самсунг тоже есть облако, где всё работает так же, но оно не подключено по умолчанию. И в этом их ошибка.

Все пароли, приложения, фото и другое уже на месте, нужен только интернет. Это интересно. У Самсунг тоже есть облако, где всё работает так же, но оно не подключено по умолчанию. И в этом их ошибка. Процент заряда вообще не уменьшается при бездействии. Андроиды за ночь теряют проценты. Абсолютно все. У всех по-разному, но 2-5% – точно.

Андроиды за ночь теряют проценты. Абсолютно все. У всех по-разному, но 2-5% – точно. Всегда новая прошивка. Если не слишком старое устройство, конечно. Но всё равно это гораздо дольше, чем на Андроид. На мой Samsung S9 (2018) тоже прилетают обновления, но остался всего год до конца такой щедрости Самсунг.

Что мне не нравится на iPhone после Андроид:

Будильник . Почему нельзя просто нажать на строчку с будильником, чтобы его исправить? Зачем эта архаичная кнопка « Править ». Не понимаю. Ещё не понимаю, почему его громкость настраивается общей громкостью. Дома я включаю беззвучный режим, но на улице у меня всё по-максимуму. Будильник тоже максимально кричащий, если заранее не вспомнить об общем уровне громкости. Я привык, но мне до сих пор это не кажется нормальным.

. Почему нельзя просто нажать на строчку с будильником, чтобы его исправить? Зачем эта архаичная кнопка « ». Не понимаю. Ещё не понимаю, почему его громкость настраивается общей громкостью. Дома я включаю беззвучный режим, но на улице у меня всё по-максимуму. Будильник тоже максимально кричащий, если заранее не вспомнить об общем уровне громкости. Я привык, но мне до сих пор это не кажется нормальным. Создание нового пароля в приложениях или на сайте. Сначала ты вводишь пароль в первый раз, а потом хочешь его подтвердить во второй строчке. Но нет, Айфон удалит твой пароль, запишет свой более надёжный. Ты откажешься, но первая строчка-то уже пустая. Да, с этим сталкиваешься не каждый день. Но я переносил аккаунты всех приложений из Самсунга и это расстраивало меня.

Сначала ты вводишь пароль в первый раз, а потом хочешь его подтвердить во второй строчке. Но нет, Айфон удалит твой пароль, запишет свой более надёжный. Ты откажешься, но первая строчка-то уже пустая. Да, с этим сталкиваешься не каждый день. Но я переносил аккаунты всех приложений из Самсунга и это расстраивало меня. Общий список звонков из Телефона и всех мессенджеров . Это неудобно, когда ты хочешь позвонить именно по телефону, приходится в общем списке искать простой звонок или лезть в контакты. Но ведь я нажал на иконку с изображением телефона, а не всего подряд.

. Это неудобно, когда ты хочешь позвонить именно по телефону, приходится в общем списке искать простой звонок или лезть в контакты. Но ведь я нажал на иконку с изображением телефона, а не всего подряд. Эмодзи в языках. Кто это вообще мог придумать? Бред какой-то. Смена языка – дело доли секунды (жеста или кнопки), а здесь три раза нужно ткнуть по глобусу. Меня бесит.

Кто это вообще мог придумать? Бред какой-то. Смена языка – дело доли секунды (жеста или кнопки), а здесь три раза нужно ткнуть по глобусу. Меня бесит. Кабели для iPhone. Китайцы специально делают самые плохие шнурки именно для Айфонов. Любой кабель для Андроид будет работать вечно, но не Lighting. Маркетинг ясен, но и эмоций полно. Купить оригинальный мне жалко. Потому что кабелей мне нужно целых 4, а это 8000 руб получается. Спасибо, но нет.

Вывод.

Samsung – очень удобный телефон. Всегда с хорошими камерами (для своего бюджета), всегда с хорошими аккумуляторами и вообще достойными характеристиками. Прошивка очень удобная и к ней привыкаешь не меньше, чем к iOS.

iPhone – очень удобный. Всё продумано и сделано во многом идеально. Работает очень шустро, всегда отличные камеры. Но быстро разряжается, если использовать. При этом вообще не трогает АКБ, если не трогать сам телефон.

Что я выберу в итоге? Наверное, iPhone. Потому что для меня это что-то новое и очень удобное. S9 продать не буду, он как второй телефон теперь. Но я так сильно прочувствовал эту иглу Apple. Что уже задумываюсь про Apple Watch и AirPods. Как у них это получается? Я и сам не знаю. Пойду акции посмотрю на эйрподсы. Всем лайк!

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