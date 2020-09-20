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Как я писал с iPhone в самолете

20 Сен, 2020

Как я писал с iPhone в самолете

Писать тексты на iPhone — это реально.

Всегда думал, что написание текстов для сайтов с помощью iPhone занятие крайне трудное и неблагодарное. Относился к этой мысли скептически, придерживаясь традиционных взглядов — для новостных заметок и инструкций нужен полноценный ПК или ноутбук с полноразмерной клавиатурой.

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Но недавно, находясь в самолете, решил не тратить время зря и попробовать написать пару текстов с помощью приложения «Заметки» на своем iPhone XS.

Был приятно удивлен — айфон вполне может заменить автору компьютер, если такового нет под рукой.

Вот этот текст был создан на айфоне.

Как и наша довольно подробная инструкция по виджетам.

Таким образом, если вы находитесь вдали от дома (летите в самолете, отдыхаете на пляже, скрываетесь от городской суеты в лесу и так далее), но вам нужно что-то быстро написать, смело берите ваш айфон в руки и начинайте.

К плюсам отнесу:

  • Доступность в любом месте в любое время (в отличие от ПК или ноутбука);
  • Встроенная в «Заметки» проверка на ошибки;
  • На iPhone XS с 5,8-дюймовым дисплеем печатать вполне комфортно (а на айфонах с экраном больше будет еще лучше).

Но есть и минусы:

  • Печатать двумя руками все-таки не получится;
  • Страдает скорость — на айфоне тексты пишутся не так быстро.

Так или иначе этот опыт я назову удачным.

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1 Комментарий

  1. pppow:
    20.09.2020 в 13:26

    Писал тексты на айфоне ещё на 4s, пока не купил ipad. Писать двумя руками можно научиться, благодаря чему скорость довольно высока. Но если к материалу требуются иллюстрации или фотоматериалы, телефон в этом поможет плохо. На том же ipad выручает affinity photo и vectornator.

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