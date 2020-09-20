Как я писал с iPhone в самолете
Писать тексты на iPhone — это реально.
Всегда думал, что написание текстов для сайтов с помощью iPhone занятие крайне трудное и неблагодарное. Относился к этой мысли скептически, придерживаясь традиционных взглядов — для новостных заметок и инструкций нужен полноценный ПК или ноутбук с полноразмерной клавиатурой.
Но недавно, находясь в самолете, решил не тратить время зря и попробовать написать пару текстов с помощью приложения «Заметки» на своем iPhone XS.
Был приятно удивлен — айфон вполне может заменить автору компьютер, если такового нет под рукой.
Вот этот текст был создан на айфоне.
Как и наша довольно подробная инструкция по виджетам.
Таким образом, если вы находитесь вдали от дома (летите в самолете, отдыхаете на пляже, скрываетесь от городской суеты в лесу и так далее), но вам нужно что-то быстро написать, смело берите ваш айфон в руки и начинайте.
К плюсам отнесу:
- Доступность в любом месте в любое время (в отличие от ПК или ноутбука);
- Встроенная в «Заметки» проверка на ошибки;
- На iPhone XS с 5,8-дюймовым дисплеем печатать вполне комфортно (а на айфонах с экраном больше будет еще лучше).
Но есть и минусы:
- Печатать двумя руками все-таки не получится;
- Страдает скорость — на айфоне тексты пишутся не так быстро.
Так или иначе этот опыт я назову удачным.
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Писал тексты на айфоне ещё на 4s, пока не купил ipad. Писать двумя руками можно научиться, благодаря чему скорость довольно высока. Но если к материалу требуются иллюстрации или фотоматериалы, телефон в этом поможет плохо. На том же ipad выручает affinity photo и vectornator.