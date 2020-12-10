Как я продал новый Asus и купил б/у-шный Макбук. Грустно, но зато честно

У каждой истории должен быть конец.

Вот и подошёл счастливый конец несчастливой истории с покупкой нового ноутбука Asus и сдачей его обратно по браку. В итоге я взял себе б/у-шный Макбук.

Для тех, кто только что подключился, краткая справка: я купил новый официальный ноутбук Asus (на него есть мой обзор). С первого же дня некорректно работал тачпад, а ноут мне нужен для работы ежедневно, так что решил терпеть. Но терпеть пришлось не очень долго: через месяц компьютер просто не вышел из сна. Понёс его на радиорынок, потому что гарантийный ремонт длится долго, а у меня было 2-3 часа до презентации Apple с их 12-ми Айфонами, это было важнее потраченных денег. Итог: 1500 руб и ноут снова в деле, но через 2 недели всё повторилось. На это раз сдал его в гарантийку, виндовс переустановили, но проблему с тачпадом даже не увидели. Далее самое интересное.

В официальном сервисе с меня хотели взять 2000 за перестановку Windows. Напомню: у ноута 2 года гарантии, а прошло 2 месяца. Это связано с гарантийными условиями: на ноутбук – 2 года, на АКб – 1 год, а на ПО – всего 30 дней. Но всё равно решил оставить в гарантийке, знаю про 2000. Почему-то я решил, что они справься лучше, чем профессионалы с Савеловского рынка и починят тачпад.

Мысль: стоит ли переплачивать 5000 руб за наличие официального Видвовс из коробки? Или лучше купить голый и отнести его в переход или на радиорынок? Где за 1000-1500 всё будет тоже самое? Вот и я теперь так думаю.

В итоге 2000 руб с меня не взяли, а сам ноут вернули через 2 дня, потому что мой вопрос был взят на контроль непоследним человеком из Асус Россия. Именно благодаря его вниманию исход всего этого мероприятия принял такой оборот. Проблему с тачпадом я описал и человеку и ему, а после получения компьютера из гарантийного ремонта отправил видео с проблемой. Напомню, что их не обнаружили в сервисе.

Что было дальше? Представитель Асуса очень внимательно отнёсся к моей проблеме и тут же предложил 2 варианта: 1 – получить в подарок от компании отличную мышку (проблема же в тачпаде, так что смех это у меня не вызвало); 2 – сдать ноутбук назад. Ну выбранный вариант вы уже знаете. Мне выдали необходимые бумаги в сервисном центре и отправили в магазин, где был куплен ноутбук.

Что я сделал с деньгами? Купил MacBook Air 2017 б/у. Почему б/у? Всё одинаково ломается, так зачем мне тогда переплачивать.

Вывод: Асус делает хорошие ноутбуки, мне действительно очень нравился мой компьютер. Но именно мой образец подвёл. Что можно сказать про гарантийную службу и возврат: если бы не личное внимание со стороны представителя компании, то ноут я бы не вернул. Может и вернул, но через долгие мучения и ругань в СЦ.

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