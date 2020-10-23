Как я сбежал от Билайн. Реальная история простого абонента

Ни о чём не жалею. Это нужно было сделать раньше.



Начну с того, что я был очень лояльным абонентом. Билайн был моим первым и бессменным оператором лет 15. Меня устраивали цены, особенно мне нравилось, что они не воруют деньги. В начале нулевых один оператор с красным логотипом любил брать чужое. По центу, а потом по паре копеек. Но это всё же неприятно. Поэтому я был в стане пчёл. Я до того был лояльным клиентом, что участвовал во всех акциях и розыгрышах. Помню, за количество выговоренных минут и отправленных смс можно было получить фирменный шарф, перчатки и тд. И у меня всё это было. Но годы на пользу полосатым не пошли.

Острые проблемы я начал ощущать в 2015-ом. Качество связи оставалось нормальным, но вот интернет никуда не годился. Уверен, что если бы не «отмена мобильного рабства», то Билайн так и не начал бы шевелиться.

Напомню: отмена мобильного рабства – возможности перейти к другому оператору без потери номера. Это произошло в 2013.

Шёл уже декабрь 2017-ого. Я уже года два терпел. Менял сим-карту, думал, что дело в моём телефоне. Но, естественно, проблема была не в симке или телефоне. Одним вечером меня просто разорвало. В самом центре Москвы, на Арбате, мой новый смартфон не смог загрузить ленту Инстаграм. Я увидел рядом со мной салон связи Теле2.

Спросил у них про тарифы, цены были пониже, а условия лучше, чем у чёрно-жёлтого. В общем, через 5 минут я вышел с сим-картой нового оператора. Да, пока не со своим основным номером. Процедура занимала дня 2 или 3. Но мне дали временную симку.

Кстати: Билайн мне ни разу не позвонил, когда я уходил от них. Соответственно, меня не уговаривали остаться, не предлагали скидки и тд.

И знаете, что я вам скажу. Это было верное решение на все 100. И дело даже не в акции, что проходила в тот период. Нужно было оплатить полгода вперёд, чтобы вторая половина года была бесплатной. Это было доступно с тарифом за 800 руб, то есть целый год я пользовался этим тарифом по 400 руб/мес.

А теперь расскажу про качество связи. На тот момент Теле2 ещё активно развивался. И минусы, конечно, были. Но я не застал совсем серьёзных провалов связи, но на старте они были. Меня устраивало, что везде ловит 4G, даже в метро. Я мог смотреть YouTube, ожидая встречи в центре зала. Но не на всех станциях, около месяца я обращал внимание, что связи нет на некоторых станциях. Связи не было совсем, не интернет отсутствовал, а вообще ноль. Помню, как мне приходилось переходить на смежную станцию, чтобы позвонить…

Но даже это было лучше, чем Билайн. За 3 года у меня не было ни одной претензии к новому оператору. А про связь в метро они и сами не скрывали, кстати. В вагонах висела реклама с интерактивной картой покрытия в подземке. И мне нравилось, что они не скрывают, а наоборот делятся планами. Лично меня такая честность подкупила. Что в итоге? Я всех своих родственников перевёл в Теле2. А мы с самого первого дня были с пчёлами заодно. Даже на дачу купил 4G-модем чёрного оператора.

Единственное, что могу им сказать: на платной трассе Москва – Санкт-Петербург Теле2 отсутствует. Большую часть пути связи нет совсем. У Мегафон там отлично ловил даже интернет.

Я и не даю советов, решать каждому из нас. Но пробовать – полезно. Не считаю, что нужно терпеть за собственные деньги. А вы перешли к другому оператору или вас всё устраивало и устраивает?

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (3,00 из 5, оценили: 4)

из 5, оценили: