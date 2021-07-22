Как заболеть COVID-19 и не оказаться в больнице — пример осознанного выживания в пандемию

История одной семьи.

Недавно прилетела неожиданная новость. Заболела подруга, а также ее родители. Чем? COVID-19. Что неожиданного? А то, что вся ее семья привилась (полностью) еще весной. Я раньше слышал, что привитые болеют, но пропускал это мимо ушей, считая, что это ближе к слухам, нежели к правде. А тут на тебе, известие. Подумал, а что же тогда спасет, если не прививка. Стал выжидать. Ждал дней пять. Но потом поспрашивал, как они болеют, что с ними происходит. И, знаете ли, успокоился.

Подруга молодая, ей 30 лет. А вот родители ее возрастные, около 70. Что будет с ними? Зря прививались? Нет, не зря. Болеют они так:

Мама (возраст в районе 70 лет, Спутник-V) : легкий кашель, температура около 37 в течении пары дней, затем слабость и споли. Через неделю уже идет на поправку.

: легкий кашель, температура около 37 в течении пары дней, затем слабость и споли. Через неделю уже идет на поправку. Папа (тоже примерно 70 лет, Спутник-V) : вообще ничего. Только тест положительный. Живет, как жил, огородом занимается и домом.

: вообще ничего. Только тест положительный. Живет, как жил, огородом занимается и домом. Подруга (30 лет, Спутник-V) : из симптомов только слабость. Быстро устает. Всё.

: из симптомов только слабость. Быстро устает. Всё. Ее сестра (около 40 лет, тоже привитая, Спутник-V) : не заразилась.

: не заразилась. Муж сестры (45 лет, единственный привит ЭпиВак в семье) : тоже не заразился.

Да, может быть всё было бы точно так же и без прививок. Вполне, не исключаю. Но у возрастных коронавирус редко проходит без последствий, а Дельта косит и молодых. Так что всё же склоняюсь к тому, что болеют они так легко как раз благодаря прививке. Жить с ней в нынешних реалиях все же спокойней. И болеть тоже.

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