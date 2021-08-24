Как заставить старый iPhone работать быстрее? Просто поменять регион — как это сделать
На какой?
Ушлые китайцы обнаружили способ заставить iPhone работать быстрее. Особенно это актуально для тех, кто владеет старыми iPhone. Слушайте и запоминайте.
Это важно.
На какой регион следует менять? Франция!
Почему? Потому, что там Apple проиграла в суде. Правоохранители сумели доказать, что купертиновцы умышленно замедляли старые айфоны. По словам Apple, для защиты аккумулятора. Но в суде такое оправдание не прокатило. Поэтому пришлось заплатить штраф в 100 миллионов долларов, а еще перестать замедлять старенькие айфоны.
Доказательства? Есть! Сравниваем iPhone 7 с Францией с iPhone 7 с Китаем в Geekbench. Разница более 5%!
И самое важное.
Как поменять регион?
Итак, заходим в Настройки. Переходим в Основные. Выбираем Язык и Регион.
После видим это:
Нажимаем на Регион. Там нужна Франция.
Всё! Стало быстрее?
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