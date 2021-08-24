Как заставить старый iPhone работать быстрее? Просто поменять регион — как это сделать

На какой?

Ушлые китайцы обнаружили способ заставить iPhone работать быстрее. Особенно это актуально для тех, кто владеет старыми iPhone. Слушайте и запоминайте.

Это важно.

На какой регион следует менять? Франция!

Почему? Потому, что там Apple проиграла в суде. Правоохранители сумели доказать, что купертиновцы умышленно замедляли старые айфоны. По словам Apple, для защиты аккумулятора. Но в суде такое оправдание не прокатило. Поэтому пришлось заплатить штраф в 100 миллионов долларов, а еще перестать замедлять старенькие айфоны.

Доказательства? Есть! Сравниваем iPhone 7 с Францией с iPhone 7 с Китаем в Geekbench. Разница более 5%!

И самое важное.

Как поменять регион?

Итак, заходим в Настройки. Переходим в Основные. Выбираем Язык и Регион.

После видим это:

Нажимаем на Регион. Там нужна Франция.

Всё! Стало быстрее?

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