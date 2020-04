Какая ёмкость аккумуляторов у всех моделей iPhone

Характеристики аккумуляторов всех моделей iPhone.

Далеко не у всех критерии выбора смартфонов одинаковые. Кому-то нужна качественная камера, кто-то больше заботится о мощности процессора, ну а третьим лишь бы автономная работа устройства была на высоте. Мы решили собрать воедино информацию об емкостях аккумуляторов всех моделей iPhone, чтобы при выборе у потенциальных покупателей смартфона не возникало вопросов.

iPhone 2G

Вышедший в уже далеком 2007 году оригинальный iPhone 2G вряд ли приглянется кому-нибудь в качестве основного смартфона, однако, для полноты картины мы все же укажем емкость его аккумулятора.

Аккумулятор: встроенный литий-полимерный аккумулятор 1400 мАч

iPhone 3G

Встретить владельца iPhone 3G становится все сложнее, но смартфон, судя по публикуемой в Сети статистике все еще активно используется. Да и зачем от него отказываться людям, неискушенным последними технологиями?

Аккумулятор: встроенный литий-полимерный аккумулятор 1150 мАч

iPhone 3GS

iPhone 3GS — улучшенная версия «тройки», которая в свое время считалась эталоном среди смартфонов. И емкая батарея в этом играла не последнюю роль.

Аккумулятор: встроенный литий-полимерный аккумулятор 1219 мАч

iPhone 4

«Четверка» до сих пор используется повсеместно — смартфон, хоть и не поддерживает iOS 8, но со своими главными задачами справляет отлично.

Аккумулятор: встроенный литий-полимерный аккумулятор 1420 мАч

iPhone 4s

Начиная с iPhone 4s компания Apple стала паковать смартфоны литий-ионными аккумуляторами. И хоть многие пользователи, особенно смартфонов под управлением Android, критиковали время автономной работы iPhone, с каждой новой моделью оно лишь увеличивалось.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1430 мАч

iPhone 5

iPhone 5, хоть и вознесся в свое время над «четверками», щеголяя потрясающими техническими характеристиками, его батарея стала не на много лучше, чем у предшественников.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1440 мАч

iPhone 5c

Пластиковый и разноцветный iPhone 5c не ушел от iPhone 5 ни по мощности процессора, ни по емкости батареи.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1510 мАч

iPhone 5s

Бывший еще совсем недавно флагманом Apple iPhone 5s включает весьма емкую батарею. Добавим к этому прекрасную работу инженеров компании Apple по оптимизации использования ресурсов мобильной операционной системой iOS и получим от 8 до 250 часов автономной работы.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1560 мАч

iPhone 6

Наконец, мы добрались до «больших» смартфонов Apple, у которых с аккумуляторами все в полном порядке. Пользователи, даже не являющиеся поклонниками iPhone, отмечают в Сети как долго работают «шестерки» без подзарядки. «Виной» этому:

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1810 мАч

iPhone 6 Plus

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 2915 мАч

iPhone 6s

Флагманы Apple стали тоньше, а вместе с этим «похудели» и их батареи. Однако несмотря на то, что объем аккумуляторов у iPhone 6s и iPhone 6s Plus меньше, чем у предшественников, работать они могут все так же долго. Соль заключается в работающем обособленно сопроцессоре M9 и еще более усовершенствованной оптимизации iOS.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1715 мАч.

iPhone 6s Plus

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 2750 мАч.

iPhone SE

iPhone SE — идеальная копия iPhone 5s по внешнему виду. Но аккумулятор у iPhone SE имеет большую емкость, чем у «старшего брата». Разницу нельзя назвать существенной, но время автономной работы iPhone SE все же выше по сравнению с iPhone 5s.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1624 мАч.

iPhone 7

В отличие от iPhone 6s и iPhone 6 Plus, батареи которых уменьшились по сравнению с предыдущим поколением iPhone, в «семерках» аккумуляторы получили увеличенный объем. Благодаря этому время автономной работы iPhone 7 и iPhone 7 Plus выросло. Смартфоны работают дольше iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 1 и 2 часа соответственно. Прирост можно назвать незначительным, однако, при ежедневном использовании он ощущается довольно сильно.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1960 мАч.

iPhone 7 Plus

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 2900 мАч.

iPhone 8

В случае с iPhone 8 и iPhone 8 Plus ситуация обратная предыдущей. Смартфоны стали толще, чем iPhone 7 и iPhone 7 Plus, но объем их аккумуляторов был уменьшен. Тем не менее, время автономной работы iPhone 8 и iPhone 8 Plus не изменилось по сравнению с предшествующими моделями. Это позволил сделать энергоэффективный процессор Apple A11 Bionic.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1821 мАч.

iPhone 8 Plus

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 2675 мАч.

iPhone X

Флагман Apple образца 2017 года получил самый больший дисплей за всю историю iPhone для своего времени — 5,8 дюйма, а вот емкость его аккумулятора не рекордная. Впрочем, у Apple не было серьезной необходимости серьезно увеличивать емкость аккумулятора. iPhone X имеет OLED-дисплей и энергоэффективный процессор A11 Bionic, что позволяет ему работать без необходимости подзарядки дольше любых других iPhone. В частности, время автономной работы iPhone X на два часа больше, чем у iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 2716 мАч.

iPhone XS

Прямой последователь iPhone X, 5,8-дюймовый iPhone XS, удивил объемом своего аккумулятора, который оказался меньше, чем у предшественника. Однако здесь важно отметить, что время автономной работы iPhone XS увеличилось. Смартфон работает на 30 минут дольше, чем iPhone X. Все благодаря более энергоэффективному процессору A12 Bionic.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 2658 мАч.

iPhone XS Max

Огромный 6,5-дюймовый iPhone XS Max установил сразу несколько рекордов. Смартфон не только получил самый большой дисплей за всю историю смартфонов Apple, но и самый емкий аккумулятор. Благодаря заметно увеличенной емкости аккумулятора, iPhone XS Max может работать на целых 1,5 часа дольше iPhone X или 25 часов в режиме разговора.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 3174 мАч.

iPhone XR

Менее дорогой по сравнению с флагманами 6,1-дюймовый iPhone XR оснащен аккумулятором, емкость которого находится между iPhone XS и iPhone XS Max. Несмотря на то, что емкость аккумулятора iPhone XR заметно меньше, чем у iPhone XS Max, время автономной работы смартфонов идентичная. iPhone XR тоже работает на 1,5 часа дольше iPhone X или 25 часов в режиме разговора. Более того, тестирования смартфона уже доказали, что в реальных условиях iPhone XR и вовсе является рекордсменом по времени автономной работы.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 2942 мАч.

iPhone 11

6,1-дюймовый iPhone образца 2019 года получил незначительно увеличенный аккумулятор по сравнению со своим прямым предшественником. Тем не менее, время автономной работы смартфона увеличилось за счет более энергоэффективного процессора A13 Bionic. iPhone 11 работает на час дольше iPhone XR — до 25 часов в режиме разговора.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 3110 мАч.

iPhone 11 Pro

Емкость аккумулятора iPhone 11 Pro заметно увеличилась по сравнению с предшествующими 5,8-дюймовыми моделями iPhone X и iPhone XS. Увеличение емкости прямо повлияло на время работы смартфона без подзарядки. Оно увеличилось сразу на четыре (!) часа по сравнению с iPhone XS. Мощнейшее улучшение, которое сделало iPhone 11 Pro одним из самых долгоживущих смартфонов среди флагманов.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 3046 мАч.

iPhone 11 Pro Max

6,5-дюймовый iPhone 11 Pro Max получил аккумулятор с рекордной емкостью для смартфонов Apple. Двойная батарея с L-образной формой имеет емкость на 800 мАч больше, чем в iPhone XS Max. Благодаря этому время автономной работы смартфона увеличилось на целых пять (!) часов по сравнению с предшественников. iPhone 11 Pro Max способен проработать до 30 часов в режиме разговора!

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 3969 мАч.

iPhone SE 2-го поколения

4,7-дюймовый iPhone SE (2020), ставший улучшенной версией iPhone 8, получил точно такой же аккумулятор, что и «восьмерка». Смартфон оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 1821 мАч. Тем не менее, время автономной работы нового iPhone SE увеличилось по сравнению с iPhone 8 на 1,5-2 часа. Так произошло благодаря оснащению смартфона процессором A13 Bionic с повышенной энергоэффективностью.

Аккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор 1821 мАч.

