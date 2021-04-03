Какая кроха: выпущен карманный ноутбук One Mix 4 Platinum Edition

Еще и трансформер.

Надоели большие громоздкие ноутбуки? Тогда присмотритесь к One Mix 4 Platinum Edition, который только что вышел.

Это удивительно миниатюрное устройство. Его габариты равны 227 × 157,3 × 11–17 мм. Весит гаджет всего 769 г.

Кроме того, 10,1-дюймовый экран One Mix 4 Platinum Edition вращается на 360 градусов. Панель сенсорная, можно использовать новинку как планшет.

Поразительно, но аппарат не маломощный. Он создан на базе 4-ядерного процессора Intel Core i7-1160G7 (Tiger Lake). Чип выдает до 4,4 ГГц и дополнен графикой Intel Iris Xe.

Также в наличии 16 ГБ оперативной памяти. Доступна установка накопителя М.2 2280 вместимостью до 1 ТБ. Помимо прочего, имеется слот для карт microSD.

Разрешение дисплея составляет 2560 на 1600 пикселей. One Mix 4 Platinum Edition гарантирует охват цветового пространства sRGB на уровне 100%.

Отдельного внимания заслуживает поддержка стилуса. Аксессуар позволяет рисовать и делать заметки.

С автономностью нет проблем – благодаря аккумулятору на 10 000 мАч. Клавиатура снабжена подсветкой. Дополняют конфигурацию Bluetooth 5.0, выход для наушников, Wi-Fi 6 и несколько USB Type-C.

В роли ОС выступает Windows 10 Home. Просят за One Mix 4 Platinum Edition от $1380.

Источники: liliputing.com

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