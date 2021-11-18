Какие данные Apple передает семье владельца iPhone после его смерти
Рассказываем.
Мы уже писали, что в бета-версию iOS 15.2 добавили функцию Цифрового наследия. Что это такое и как работает мы описывали подробно в отдельной заметке. Теперь же портал MacRumors поделился списком данных, которые подлежат передаче в случае гибели владельца аккаунта.
Итак, цифровой наследник, зайдя на сайт Apple, вводит там специальный ключ доступа и загружает копию свидетельства о смерти. После этого получает доступ к:
- Все фотографии;
- Все видео;
- События, записанные в календаре;
- Все заметки;
- Все файлы из Документов;
- Все записи из приложения Контакты;
- Все SMS;
- Все электронные письма;
- Все приложения, когда-либо загруженные пользователем со всеми же данными;
- Резервные копии в iCloud.
Что не удастся унаследовать? Только логины и пароли, хранящиеся на серверах Apple.
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