Какие данные Apple передает семье владельца iPhone после его смерти

Рассказываем.

Мы уже писали, что в бета-версию iOS 15.2 добавили функцию Цифрового наследия. Что это такое и как работает мы описывали подробно в отдельной заметке. Теперь же портал MacRumors поделился списком данных, которые подлежат передаче в случае гибели владельца аккаунта.

Итак, цифровой наследник, зайдя на сайт Apple, вводит там специальный ключ доступа и загружает копию свидетельства о смерти. После этого получает доступ к:

Все фотографии; Все видео; События, записанные в календаре; Все заметки; Все файлы из Документов; Все записи из приложения Контакты; Все SMS; Все электронные письма; Все приложения, когда-либо загруженные пользователем со всеми же данными; Резервные копии в iCloud.

Что не удастся унаследовать? Только логины и пароли, хранящиеся на серверах Apple.

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