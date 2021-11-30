Какие данные передают ФБР мессенджеры WhatsApp, Telegram, iMessage, Signal — знать страшно, но важно
Увы, все хуже, чем мы думали.
Портал The Record, сославшись на организацию Property of the People, раскрывает те категории данных, которые популярные мессенджеры предоставляют правоохранительным органам и спецслужбам. Речь идет о таких популярных программах, как WhatsApp, Телеграм, Signal, а также iMessage (встроенный в iOS мессенджер).
Информация пугающая, но полезная.
- WhatsApp: содержание бесед в WhatsApp легко заполучить ФБР (и ФСБ, и всем прочим), если пользователь делает постоянные бэкапы в облако (iCloud). Кроме того, WhatsApp без проблем выдает всю информацию о юзере, раскрывает данные из адресной книги, а также передает спецагентам список заблокированных контактов. Но самое печальное не это, а то, что WhatsApp может передать специальный цифровой ключ, который позволит отслеживать действия пользователя в реальном времени.
- iMessage: выдаются данные с некоторыми ограничениями, ключевая информация о владельце учетной записи и бэкапы из iCloud (со всеми переписками, да).
- Signal: никаких сообщений спецслужбам команда не предоставляет вообще. Выдает только дату регистрации и время последнего выхода в сеть. Безопасно!
- Telegram: не выдает содержание переписок даже по решению сюда. А вот IP-адрес и телефонный номер выдается, но только в случае подтвержденного факта расследования случаев терроризма.
Как видим, безопасно пользоваться можно Signal и Telegram, но не WhatsApp и iMessage.
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