Какие данные передают ФБР мессенджеры WhatsApp, Telegram, iMessage, Signal — знать страшно, но важно

Портал The Record, сославшись на организацию Property of the People, раскрывает те категории данных, которые популярные мессенджеры предоставляют правоохранительным органам и спецслужбам. Речь идет о таких популярных программах, как WhatsApp, Телеграм, Signal, а также iMessage (встроенный в iOS мессенджер).

WhatsApp : содержание бесед в WhatsApp легко заполучить ФБР (и ФСБ, и всем прочим), если пользователь делает постоянные бэкапы в облако (iCloud). Кроме того, WhatsApp без проблем выдает всю информацию о юзере, раскрывает данные из адресной книги, а также передает спецагентам список заблокированных контактов. Но самое печальное не это, а то, что WhatsApp может передать специальный цифровой ключ, который позволит отслеживать действия пользователя в реальном времени.

: никаких сообщений спецслужбам команда не предоставляет вообще. Выдает только дату регистрации и время последнего выхода в сеть. Безопасно! Telegram : не выдает содержание переписок даже по решению сюда. А вот IP-адрес и телефонный номер выдается, но только в случае подтвержденного факта расследования случаев терроризма.

Как видим, безопасно пользоваться можно Signal и Telegram, но не WhatsApp и iMessage.

