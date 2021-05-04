Новости

Какие iPhone 13 не получат крутые экраны на 120 Гц

4 Май, 2021

Какие iPhone 13 не получат крутые экраны на 120 Гц

Повезло не всем моделям.

Уже не новость, что дисплеи iPhone 13 станут лучше. Давно ходят слухи, что они будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. Высочайшая плавность изображения гарантирована.

Увы, эта фишка появится лишь на некоторых айфонах. Речь об iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Младшие модели новинки предложат экраны попроще.

iPhone 13 Pro

Откуда сказанное известно? От инсайдеров из Южной Кореи. Они узнали, что панели LTPO AMOLED для Apple производит Samsung Display. Решения предназначены только для версий Pro и Pro Max.

Дисплеи iPhone 13 и iPhone 13 mini не такие интересные. На 120 Гц точно надеяться не стоит.

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий