Какие iPhone не нужно покупать в 2020 году

Эти модели лучше не брать.

Какие модели iPhone лучше не покупать в 2020 году? После выхода iPhone SE 2-го поколения и небольшой корректировки цен в российских магазинах, ситуация с нерекомендованными моделями несколько поменялась. Рассказываем, какие iPhone и почему лучше проигнорировать в 2020 году.

iPhone 6s/6s Plus

Удивительно, но iPhone 6s и iPhone 6s Plus по-прежнему остаются в продаже в крупных российских сетях электроники. Новых поставок смартфонов уже давно нет, поэтому их наличие легко объясняется — остатки никто не покупает.

И правильно делают! Смартфоны сильно отстают от более современных моделей по всем параметрам, начиная от скорости работы, заканчивая фотографическими возможностями. При этом, цена iPhone 6s и iPhone 6s Plus совсем не спешит падать до «смешной», за которую модель можно было бы покупать, не переживая за устаревшие характеристики. Как, например, подешевел первый iPhone SE два года назад, помните? Тогда его скупали за 12 тысяч рублей как горячие пирожки.

Кроме этого, iPhone 6s и iPhone 6s Plus близки к тому, что перейти в разряд устаревших. Смартфоны, вероятнее всего, получат обновление до iOS 14, но на iOS 15 они точно не перейдут. Их поддержка закончится совсем скоро — об этом нужно помнить.

iPhone 8

Вышедший в конце апреля iPhone SE 2-го поколения затмил iPhone 8. Новинка стала улучшенной версией «восьмерки», при этом выйдя в России по такой же цене — 39 990 рублей.

Магазины довольно оперативно исправили ситуацию и сделали iPhone 8 дешевле, опустив его цену до 35 990 рублей. Увы, скидка откровенно низкая для того, чтобы заинтересовать покупателей «восьмеркой» вместо нового iPhone SE.

Доплатив всего четыре тысячи рублей, покупатель получит значительно более свежий iPhone SE 2-го поколения, в котором лучше почти все. Доплата этой суммы для покупки iPhone SE вместо iPhone 8 полностью оправдана.

iPhone X

В отдельных магазинах в продаже остается юбилейная «десяточка». Покупать смартфон не советуем, так как рядом с ним на полках всех ведущих ритейлеров лежит iPhone XS с точно такой же ценой. iPhone XS лучше предшествующего ему iPhone X во всем, поэтому выбор между смартфонами очевиден.

iPhone 11 Pro/11 Pro Max

Внезапно, но прямо сейчас мы не советуем покупать флагманы Apple. Да, это лучшие смартфоны компании и, соответственно, для многих — лучшие смартфоны в принципе. Но такому решению есть объяснение.

Во-первых, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max НИКАК не подешевели в России. Ну вот совсем никак! Из-за падения курса рубля традиционные весенние скидки на смартфоны не появились.

Прямо сейчас магазины продают iPhone 11 Pro за 89 990 рублей, а iPhone 11 Pro Max — за 99 990 рублей. Именно эти цены были установлены на смартфоны компанией Apple еще в прошлом сентябре! И ровно по таким ценам модели продаются и сейчас в интернет-магазине Apple.

Интересно, что если вы зайдете сейчас на сайт любого авторизованного ритейлера Apple, то увидите «скидки» на «одиннадцатые» айфоны. Например, пишут, что iPhone 11 Pro подешевел с 92 990 рублей до 89 990 рублей.

Однако эта скидка сделана с цены, которая была поднята в марте, прямо после падения курса рубля. Стоимость смартфонов опустилась прямо до уровня официальных цен, поэтому по факту скидок не было и нет.

А во-вторых, если для вас покупка флагманского смартфона за большие деньги — серьезный шаг, то лучше дождаться осени. Тогда выйдут сразу четыре новых iPhone 12. В них будет вообще все: обновленный дизайн, поддержка 5G (ну а что, на будущее), дисплей с повышенной частотой обновления, крутые камеры и море других нововведений.

Среди моделей будет в том числе и компактный 5,4-дюймовый iPhone 12. Для многих это прямо-таки мечта. Тем более, что по последним данным новые iPhone 12 не подорожают, а базовая 5,4-дюймовая модель и вовсе подешевеет.

Другое дело, если покупка новенького iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max едва ли ударит по вашему бюджету. В таком случае здесь и думать нечего, так как эти смартфоны — лучшее, что есть у Apple на данный момент.

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