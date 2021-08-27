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Какие камеры получат Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra? 200 Мп и 10-кратный оптический зум

27 Авг, 2021

Какие камеры получат Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra? 200 Мп и 10-кратный оптический зум

Рассказываем.

Инсайдер раскрывает параметры камер, которые будут установлены во флагманскую серию смартфонов Xiaomi Mi 12 (нас ждут две версии, Mi 12 и Mi 12 Ultra).

Если все так, то у Xiaomi будут топовые камерофоны.

Камера Xiaomi Mi 12

  • Главный сенсор на 200 Мп
  • Ультраширокоугольный модуль
  • Макрокамера

Камера Xiaomi Mi 12 Ultra

  • Главный сенсор на 200 Мп
  • Ультраширокоугольный модуль на 50 Мп
  • Перископный модуль на 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом

Оба устройства будут работать на флагманском чипсете Snapdragon 895/898. Презентация ожидается в декабре.

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