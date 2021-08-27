Какие камеры получат Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra? 200 Мп и 10-кратный оптический зум

Рассказываем.

Инсайдер раскрывает параметры камер, которые будут установлены во флагманскую серию смартфонов Xiaomi Mi 12 (нас ждут две версии, Mi 12 и Mi 12 Ultra).

Если все так, то у Xiaomi будут топовые камерофоны.

Камера Xiaomi Mi 12

Главный сенсор на 200 Мп

Ультраширокоугольный модуль

Макрокамера

Камера Xiaomi Mi 12 Ultra

Главный сенсор на 200 Мп

Ультраширокоугольный модуль на 50 Мп

Перископный модуль на 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом

Оба устройства будут работать на флагманском чипсете Snapdragon 895/898. Презентация ожидается в декабре.

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