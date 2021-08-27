Какие камеры получат Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra? 200 Мп и 10-кратный оптический зум
Рассказываем.
Инсайдер раскрывает параметры камер, которые будут установлены во флагманскую серию смартфонов Xiaomi Mi 12 (нас ждут две версии, Mi 12 и Mi 12 Ultra).
Если все так, то у Xiaomi будут топовые камерофоны.
Камера Xiaomi Mi 12
- Главный сенсор на 200 Мп
- Ультраширокоугольный модуль
- Макрокамера
Камера Xiaomi Mi 12 Ultra
- Главный сенсор на 200 Мп
- Ультраширокоугольный модуль на 50 Мп
- Перископный модуль на 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом
Оба устройства будут работать на флагманском чипсете Snapdragon 895/898. Презентация ожидается в декабре.
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