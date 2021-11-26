Какие криптовалюты будут майнить после перехода Ethereum на Ethereum 2.0 — три кандидата

Расскажем.

Майнеров среди аудитории Блохи, очевидно, не так много. Но интерес к теме в РФ все равно довольно высокий. Многие даже не подозревают, что купленные ими видеокарты вполне могут обесцениться в одночасье, а все доходы обрушится из-за одной переменной.

Речь идет о грядущем переходе самой любимой в среде криптошахтеров монете Ethereum с PoW на протокол PoS. Ethereum 2.0 может быть запущен уже в течение этого года. Не вдаваясь в технические подробности, скажем — если Ethereum майнят, то Ethereum 2.0 достаточно хранить в кошельке, чтобы криптовалюта «плодилась» самостоятельно.

Что делать майнерам в этом случае? Особенно тем, кто накупил втридорога видеокарты на многие миллионы рублей? Стоить они сразу станут сотни тысяч. Факт.

Так вот, на самом деле, первое, на что стоит рассчитывать — на чудо . Что некто выпустит новую криптовалюту, которая по доходности будет сопоставима с Эфиром. Но шансов немного. Во-первых, перспективные монеты PoW выпускаются все реже. Во-вторых, требуются многомиллионные (долларовые) вливания, чтобы раскрутить монету. Без объема торгов любая криптовалюта — пшик, набор циферок. Можно перейти на майнинг Ethereum Classic. Но тех доходов и той окупаемости уже не будет. У монеты есть существенные объемы торгов, она востребована. Но это не обычный Эфир и явно не конкурент ему. Майнить можно, но уже со слезами на глазах. Ravencoin . Тоже неплохо майнится. Только курс — слезы. Да и объемы торгов не те. Окупаться видеокарты будут годам. Bitcoin . Да, майнить нужно и можно. Только придется закупить ASIC’и. А стоят они не так, как видеокарты. Куда дороже. Окупаются дольше.

Вывод: реальной альтернативы нет. Ну а дальше каждый думает сам, как поступить и что делать.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)