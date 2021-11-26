Какие криптовалюты будут майнить после перехода Ethereum на Ethereum 2.0 — три кандидата
Расскажем.
Майнеров среди аудитории Блохи, очевидно, не так много. Но интерес к теме в РФ все равно довольно высокий. Многие даже не подозревают, что купленные ими видеокарты вполне могут обесцениться в одночасье, а все доходы обрушится из-за одной переменной.
Речь идет о грядущем переходе самой любимой в среде криптошахтеров монете Ethereum с PoW на протокол PoS. Ethereum 2.0 может быть запущен уже в течение этого года. Не вдаваясь в технические подробности, скажем — если Ethereum майнят, то Ethereum 2.0 достаточно хранить в кошельке, чтобы криптовалюта «плодилась» самостоятельно.
Что делать майнерам в этом случае? Особенно тем, кто накупил втридорога видеокарты на многие миллионы рублей? Стоить они сразу станут сотни тысяч. Факт.
- Так вот, на самом деле, первое, на что стоит рассчитывать — на чудо. Что некто выпустит новую криптовалюту, которая по доходности будет сопоставима с Эфиром. Но шансов немного. Во-первых, перспективные монеты PoW выпускаются все реже. Во-вторых, требуются многомиллионные (долларовые) вливания, чтобы раскрутить монету. Без объема торгов любая криптовалюта — пшик, набор циферок.
- Можно перейти на майнинг Ethereum Classic. Но тех доходов и той окупаемости уже не будет. У монеты есть существенные объемы торгов, она востребована. Но это не обычный Эфир и явно не конкурент ему. Майнить можно, но уже со слезами на глазах.
- Ravencoin. Тоже неплохо майнится. Только курс — слезы. Да и объемы торгов не те. Окупаться видеокарты будут годам.
- Bitcoin. Да, майнить нужно и можно. Только придется закупить ASIC’и. А стоят они не так, как видеокарты. Куда дороже. Окупаются дольше.
Вывод: реальной альтернативы нет. Ну а дальше каждый думает сам, как поступить и что делать.
Полезно знать:
- Ничего себе! Эксперты прогнозируют рост Ethereum до $40 000
- Виталик Бутерин при создании криптовалюты Ethereum вдохновлялся теорией эфира
- Bitcoin стоит рекордные $67 000 — аналитики говорят о $100 000 уже в этом году
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.