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Какие криптовалюты будут майнить после перехода Ethereum на Ethereum 2.0 — три кандидата

26 Ноя, 2021

Какие криптовалюты будут майнить после перехода Ethereum на Ethereum 2.0 — три кандидата

Расскажем.

Майнеров среди аудитории Блохи, очевидно, не так много. Но интерес к теме в РФ все равно довольно высокий. Многие даже не подозревают, что купленные ими видеокарты вполне могут обесцениться в одночасье, а все доходы обрушится из-за одной переменной.

Речь идет о грядущем переходе самой любимой в среде криптошахтеров монете Ethereum с PoW на протокол PoS. Ethereum 2.0 может быть запущен уже в течение этого года. Не вдаваясь в технические подробности, скажем — если Ethereum майнят, то Ethereum 2.0 достаточно хранить в кошельке, чтобы криптовалюта «плодилась» самостоятельно.

Что делать майнерам в этом случае? Особенно тем, кто накупил втридорога видеокарты на многие миллионы рублей? Стоить они сразу станут сотни тысяч. Факт.

  1. Так вот, на самом деле, первое, на что стоит рассчитывать — на чудо. Что некто выпустит новую криптовалюту, которая по доходности будет сопоставима с Эфиром. Но шансов немного. Во-первых, перспективные монеты PoW выпускаются все реже. Во-вторых, требуются многомиллионные (долларовые) вливания, чтобы раскрутить монету. Без объема торгов любая криптовалюта — пшик, набор циферок.
  2. Можно перейти на майнинг Ethereum Classic. Но тех доходов и той окупаемости уже не будет. У монеты есть существенные объемы торгов, она востребована. Но это не обычный Эфир и явно не конкурент ему. Майнить можно, но уже со слезами на глазах.
  3. Ravencoin. Тоже неплохо майнится. Только курс — слезы. Да и объемы торгов не те. Окупаться видеокарты будут годам.
  4. Bitcoin. Да, майнить нужно и можно. Только придется закупить ASIC’и. А стоят они не так, как видеокарты. Куда дороже. Окупаются дольше.

Вывод: реальной альтернативы нет. Ну а дальше каждый думает сам, как поступить и что делать.

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