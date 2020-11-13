Какие Mac поддерживают macOS 11 Big Sur

Называем.

Новая операционная система macOS 11 Big Sur для компьютеров и ноутбуков Мак уже вышла. У нее огромное количество нововведений и преимуществ. Но наших читателей наверняка интересует, какие именно устройства ее поддерживают.

Рассказываем.

Список Mac, на которых работает macOS 11 Big Sur

Итак:

Все компьютеры iMac, начиная с 2014 года;

Все ноутбуки MacBook Air, начиная с 2013 года;

Все компьютеры iMac Pro, начиная с 2017 года;

Все ноутбуки MacBook Pro, начиная с 2013 года;

Все компьютеры Mac Pro, начиная с 2013 года;

Все ноутбуки MacBook, начиная с 2015 года;

Все компьютеры Mac mini, начиная с 2014 года.

Как видим, сюда входит большинство актуальных (и даже не слишком) Маков.

Источник: Apple

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