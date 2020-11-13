Какие Mac поддерживают macOS 11 Big Sur
Называем.
Новая операционная система macOS 11 Big Sur для компьютеров и ноутбуков Мак уже вышла. У нее огромное количество нововведений и преимуществ. Но наших читателей наверняка интересует, какие именно устройства ее поддерживают.
Рассказываем.
Список Mac, на которых работает macOS 11 Big Sur
Итак:
- Все компьютеры iMac, начиная с 2014 года;
- Все ноутбуки MacBook Air, начиная с 2013 года;
- Все компьютеры iMac Pro, начиная с 2017 года;
- Все ноутбуки MacBook Pro, начиная с 2013 года;
- Все компьютеры Mac Pro, начиная с 2013 года;
- Все ноутбуки MacBook, начиная с 2015 года;
- Все компьютеры Mac mini, начиная с 2014 года.
Как видим, сюда входит большинство актуальных (и даже не слишком) Маков.
Источник: Apple
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