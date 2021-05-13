Какие мессенджеры собирают меньше всего данных в айфоне

Интересный ТОП.

В сети появился необычный рейтинг. В него вошло несколько популярных мессенджеров для iOS.

Отбор производился по простому признаку. Какие из перечисленных программ собирают меньше информации о пользователе.

Список был создан с помощью App Store. В магазине, напомним, есть раздел App Privacy – “Конфиденциальность приложения”.

Получился любопытный ТОП 8:

Signal Skype Zoom Discord Telegram WhatsApp Facebook Messenger TikTok

На первом месте Signal. Сведения о поклонниках ему не нужны. Он не продает их рекламодателям. Нет необходимости – проект существует благодаря грантам и пожертвованиям.

Хуже всех себя показал TikTok. Ему требуются история браузеров, электронная почта, адрес, ваше местоположение, ID устройства, номер телефона и много чего еще.

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