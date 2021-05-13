Какие мессенджеры собирают меньше всего данных в айфоне
Интересный ТОП.
В сети появился необычный рейтинг. В него вошло несколько популярных мессенджеров для iOS.
Отбор производился по простому признаку. Какие из перечисленных программ собирают меньше информации о пользователе.
Список был создан с помощью App Store. В магазине, напомним, есть раздел App Privacy – “Конфиденциальность приложения”.
Получился любопытный ТОП 8:
- Signal
- Skype
- Zoom
- Discord
- Telegram
- Facebook Messenger
- TikTok
На первом месте Signal. Сведения о поклонниках ему не нужны. Он не продает их рекламодателям. Нет необходимости – проект существует благодаря грантам и пожертвованиям.
Хуже всех себя показал TikTok. Ему требуются история браузеров, электронная почта, адрес, ваше местоположение, ID устройства, номер телефона и много чего еще.
Читайте также:
- iPhone отправляет Apple ваши данные каждые 4 минуты
- Данные пользователей Clubhouse слили в сеть. Как узнать, что вы не пострадали?
- WhatsApp запретит читать и отправлять сообщения
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.