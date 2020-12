Какие песни мы напеваем чаще всего? Google поделились статистикой поиска треков

Все не так плохо.

Когда нам нравится какая-нибудь песня, но мы не знаем, кто ее исполняет, мы обычно используем Shazam. Но в случае с Google существует еще один интересный сервис под названием Hum to Search. Он входит в состав Google Assistant. В чем его особенность? В том, что пользователь может просто напеть интересующую его мелодию. Но что еще интереснее, человеку не обязательно знать текст песни. Искусственный интеллект может распознать мотив мелодии и найти подходящие композиции для вас.

Какие треки пользователи напевают чаще всего? Согласно статистике Google, самой популярной оказалась песня Old Town Road, исполненная рэпером Lil Nas X. Вторую строчку занимает Rick Astley со своим треком Never Gonna Give You Up. Наверняка, все из нас ее слышали. Третье место досталось треку Dance Monkey от исполнительницы Tones and I.

Подробная статистика по прослушиваниям уже стала традиций. Так, например, в Spotify недавно тоже подвели итоги года и для каждого пользователя опубликовали подробную выборку по исполнителям и трекам, включая личные топы.

