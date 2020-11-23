Какие приложения Правительство установит в России на все телефоны, компьютеры и СмартТВ?

Уже с 1-ого января 2021-ого начинаем удалять ненужный софт.

Как вы помните, Правительство России обязало продавать все телефоны, планшеты, ПК и СмартТВ в стране с российским ПО на борту. В этой статье вы узнаете: когда начнут, что поставят и вообще зачем это всё нужно. Поехали!

Итак, это закон должен был вступить в силу ещё 1 июля 2020-ого. Но его вступление отложили на полгода из-за пандемии. Если внимательно прочитать документ, то выходит, что Наше ПО должно быть у всего, что имеет сенсорный экран или вообще имеет несколько функций (минимум две).

Что именно российского будет у ваших смартфонов и планшетах, купленных с 1-ого января 2021:

Поисковики и браузеры.

Соцсети, мессенджеры и почтовые клиенты.

Карты. Жаль, что не игра, а карта городов, которая и так стоит у каждого.

Антивирусы, Офис и российские Облака (Я.Диск и другие).

Голосовой помощник.

Российские новостные агрегаторы и Наши проигрыватели контента.

Госуслуги, другие соцресурсы и МИР (платёжный сервис).

В СмартТВ вас будет ждать российские: поисковик, соцсети и проигрыватели контента.

Причём список приложений будет определяться госорганом и выбираться для каждой категории. Но в список нельзя включить слишком много Наших программ. Например: соцсети – не более двух, контент – не более 10, а для соцприложений ограничения не установлены.

Многие производители техники ещё весной сказали, что выбора нет и что устанавливать будут всё, что скажут. Но Apple пока выдерживает паузу в комментариях на эту тему.

Зачем всё это нужно, кроме траты денег? Всё ради вашей же безопасности. Точнее ради безопасности ваших данных. Или для более простого доступа к ним у гоучреждений (Госуслуг, конечно же).

А что вы думаете про эту инициативу? Лично я считаю, что полезна только предустановка МИРа, потому что её нужно поддержать, на одних пенсионерах и госслужащих она не выживет. Но карты или онлайн-кинотеатры навязывать незачем.

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