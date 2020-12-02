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Какие приложения скачивают в App Store чаще всего? Apple подводят итоги

2 Дек, 2020

Какие приложения скачивают в App Store чаще всего? Apple подводят итоги

Только самые лучшие и полезные.

Редакторы App Store выбирали лучшие приложения, руководствуясь не только количеством загрузок. Важное значение имеют дизайн, интуитивно понятный интерфейс и другие параметры. Пандемия внесла свои корректировки в понятие «самое популярное», поэтому в этот список попали те приложения, которые помогают увеличить работоспособность человека дома. Ну или просто облегчают коммуникацию между пользователями в условиях самоизоляции.

App Store лучшие приложения

Бестселлером по количеству загрузок стало приложение Zoom. Неудивительно, ведь большая часть организаций, университетов, школ и других учреждений перешли на удаленку, а общаться как-то нужно. Представляем, как удивились разработчики не самого видеоприложения для общения.

Неплохой популярностью пользовалось Wakeout! – приложение для домашних тренировок. Тоже самое можно сказать о стриминговых сервисах Disney + и Apple TV, но это больше касается западных стран. Ниже представлены ТОП-10 для на 2020 год по версии самих Apple.

Zoom App Store

Лучшие бесплатные приложения для iPhone:

  • ZOOM Cloud Meetings
  • TikTok
  • Disney+
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • Snapchat
  • Messenger
  • Gmail
  • Cash App

Лучшие платные приложения:

  • TouchRetouch
  • Procreate Pocket
  • Dark Sky Weather
  • Facetune
  • HotSchedules
  • AutoSleep Track Sleep
  • The Wonder Weeks
  • SkyView
  • Shadowrocket
  • Sky Guide

Лучшие бесплатные игры на iPhone:

  • Among Us!
  • Call of Duty: Mobile
  • Roblox
  • Subway Surfers
  • Ink Inc. – Tattoo Drawing
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • Brain Test: Tricky Puzzles
  • Brain Out
  • Coin Master
  • Cube Surfer!

Лучшие платные игры:

  • Minecraft
  • Plague Inc.
  • Heads Up!
  • Monopoly
  • Bloons TD6
  • Geometry Dash
  • NBA 2K20
  • Grand Theft Auto: San Andreas
  • The Game of Life
  • True Skate

А какими приложениями и играми вы пользовались чаще всего в 2020 году?

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