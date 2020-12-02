Какие приложения скачивают в App Store чаще всего? Apple подводят итоги

Только самые лучшие и полезные.

Редакторы App Store выбирали лучшие приложения, руководствуясь не только количеством загрузок. Важное значение имеют дизайн, интуитивно понятный интерфейс и другие параметры. Пандемия внесла свои корректировки в понятие «самое популярное», поэтому в этот список попали те приложения, которые помогают увеличить работоспособность человека дома. Ну или просто облегчают коммуникацию между пользователями в условиях самоизоляции.

Бестселлером по количеству загрузок стало приложение Zoom. Неудивительно, ведь большая часть организаций, университетов, школ и других учреждений перешли на удаленку, а общаться как-то нужно. Представляем, как удивились разработчики не самого видеоприложения для общения.

Неплохой популярностью пользовалось Wakeout! – приложение для домашних тренировок. Тоже самое можно сказать о стриминговых сервисах Disney + и Apple TV, но это больше касается западных стран. Ниже представлены ТОП-10 для на 2020 год по версии самих Apple.

Лучшие бесплатные приложения для iPhone:

ZOOM Cloud Meetings

TikTok

Disney+

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

Лучшие платные приложения:

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

Лучшие бесплатные игры на iPhone:

Among Us!

Call of Duty: Mobile

Roblox

Subway Surfers

Ink Inc. – Tattoo Drawing

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Out

Coin Master

Cube Surfer!

Лучшие платные игры:

Minecraft

Plague Inc.

Heads Up!

Monopoly

Bloons TD6

Geometry Dash

NBA 2K20

Grand Theft Auto: San Andreas

The Game of Life

True Skate

А какими приложениями и играми вы пользовались чаще всего в 2020 году?

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