Какие приложения скачивают в App Store чаще всего? Apple подводят итоги
Только самые лучшие и полезные.
Редакторы App Store выбирали лучшие приложения, руководствуясь не только количеством загрузок. Важное значение имеют дизайн, интуитивно понятный интерфейс и другие параметры. Пандемия внесла свои корректировки в понятие «самое популярное», поэтому в этот список попали те приложения, которые помогают увеличить работоспособность человека дома. Ну или просто облегчают коммуникацию между пользователями в условиях самоизоляции.
Бестселлером по количеству загрузок стало приложение Zoom. Неудивительно, ведь большая часть организаций, университетов, школ и других учреждений перешли на удаленку, а общаться как-то нужно. Представляем, как удивились разработчики не самого видеоприложения для общения.
Неплохой популярностью пользовалось Wakeout! – приложение для домашних тренировок. Тоже самое можно сказать о стриминговых сервисах Disney + и Apple TV, но это больше касается западных стран. Ниже представлены ТОП-10 для на 2020 год по версии самих Apple.
Лучшие бесплатные приложения для iPhone:
- ZOOM Cloud Meetings
- TikTok
- Disney+
- YouTube
- Snapchat
- Messenger
- Gmail
- Cash App
Лучшие платные приложения:
- TouchRetouch
- Procreate Pocket
- Dark Sky Weather
- Facetune
- HotSchedules
- AutoSleep Track Sleep
- The Wonder Weeks
- SkyView
- Shadowrocket
- Sky Guide
Лучшие бесплатные игры на iPhone:
- Among Us!
- Call of Duty: Mobile
- Roblox
- Subway Surfers
- Ink Inc. – Tattoo Drawing
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Brain Test: Tricky Puzzles
- Brain Out
- Coin Master
- Cube Surfer!
Лучшие платные игры:
- Minecraft
- Plague Inc.
- Heads Up!
- Monopoly
- Bloons TD6
- Geometry Dash
- NBA 2K20
- Grand Theft Auto: San Andreas
- The Game of Life
- True Skate
А какими приложениями и играми вы пользовались чаще всего в 2020 году?
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