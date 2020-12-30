Новости

Какие смартфоны поддерживают MIUI 12.5?

30 Дек, 2020

Какие смартфоны поддерживают MIUI 12.5?

В списке более 20 моделей.

Мы уже рассказывали вам о фирменной прошивке MIUI 12.5 для смартфонов Xiaomi. Она базируется на последней версии Android и выходит в следующем году. А с публичной бета-версией можно будет ознакомиться, так и вовсе, уже в середине января. Как раз после новогодних праздников.

MiUi 12.5

Подробно о MIUI 12.5 читаем тут. А здесь мы публикуем полный список поддерживаемых на текущий момент устройств. Разумеется, в 2021 году он будет расширен. Ведь Xiaomi продолжит выпускать все новые и новые смартфоны.

Итак, список поддерживаемых устройств на текущий момент

  1. Новейший Xiaomi Mi 11 (первый смартфон в мире с Snapdragon 888);
  2. Сяоми Ми 10;
  3. Сяоми Ми 10 Про;
  4. Сяоми Ми 10 Ультра;
  5. Сяоми Ми Youth Edition;
  6. Redmi K30 (Redmi, напомним, это дочерний бренд Xiaomi);
  7. Рэдми К30 5G (хоть 5G у нас, увы, и бесполезен);
  8. Рэдми К30 Про 5G;
  9. Рэдми К30i 5G;
  10. Рэдми К30S Ультра;
  11. Рэдми К30 Ультра;
  12. Сяоми Ми 9;
  13. Сяоми Ми 9 SE;
  14. Сяоми Ми CC9e;
  15. Сяоми Ми CC9 Про;
  16. Рэдми К20;
  17. Рэдми К20 Прo;
  18. Рэдми 10Х 5G;
  19. Рэдми 10Х Про 5G;
  20. Рэдми Ноут 9 5G;
  21. Рэдми Ноут 7;
  22. Рэдми Ноут 7 Про.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий