Какие смартфоны поддерживают MIUI 12.5?
В списке более 20 моделей.
Мы уже рассказывали вам о фирменной прошивке MIUI 12.5 для смартфонов Xiaomi. Она базируется на последней версии Android и выходит в следующем году. А с публичной бета-версией можно будет ознакомиться, так и вовсе, уже в середине января. Как раз после новогодних праздников.
Подробно о MIUI 12.5 читаем тут. А здесь мы публикуем полный список поддерживаемых на текущий момент устройств. Разумеется, в 2021 году он будет расширен. Ведь Xiaomi продолжит выпускать все новые и новые смартфоны.
Итак, список поддерживаемых устройств на текущий момент
- Новейший Xiaomi Mi 11 (первый смартфон в мире с Snapdragon 888);
- Сяоми Ми 10;
- Сяоми Ми 10 Про;
- Сяоми Ми 10 Ультра;
- Сяоми Ми Youth Edition;
- Redmi K30 (Redmi, напомним, это дочерний бренд Xiaomi);
- Рэдми К30 5G (хоть 5G у нас, увы, и бесполезен);
- Рэдми К30 Про 5G;
- Рэдми К30i 5G;
- Рэдми К30S Ультра;
- Рэдми К30 Ультра;
- Сяоми Ми 9;
- Сяоми Ми 9 SE;
- Сяоми Ми CC9e;
- Сяоми Ми CC9 Про;
- Рэдми К20;
- Рэдми К20 Прo;
- Рэдми 10Х 5G;
- Рэдми 10Х Про 5G;
- Рэдми Ноут 9 5G;
- Рэдми Ноут 7;
- Рэдми Ноут 7 Про.
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