Какие смартфоны поддерживают MIUI 12.5?

В списке более 20 моделей.

Мы уже рассказывали вам о фирменной прошивке MIUI 12.5 для смартфонов Xiaomi. Она базируется на последней версии Android и выходит в следующем году. А с публичной бета-версией можно будет ознакомиться, так и вовсе, уже в середине января. Как раз после новогодних праздников.

Подробно о MIUI 12.5 читаем тут. А здесь мы публикуем полный список поддерживаемых на текущий момент устройств. Разумеется, в 2021 году он будет расширен. Ведь Xiaomi продолжит выпускать все новые и новые смартфоны.

Итак, список поддерживаемых устройств на текущий момент

Новейший Xiaomi Mi 11 (первый смартфон в мире с Snapdragon 888); Сяоми Ми 10; Сяоми Ми 10 Про; Сяоми Ми 10 Ультра; Сяоми Ми Youth Edition; Redmi K30 (Redmi, напомним, это дочерний бренд Xiaomi); Рэдми К30 5G (хоть 5G у нас, увы, и бесполезен); Рэдми К30 Про 5G; Рэдми К30i 5G; Рэдми К30S Ультра; Рэдми К30 Ультра; Сяоми Ми 9; Сяоми Ми 9 SE; Сяоми Ми CC9e; Сяоми Ми CC9 Про; Рэдми К20; Рэдми К20 Прo; Рэдми 10Х 5G; Рэдми 10Х Про 5G; Рэдми Ноут 9 5G; Рэдми Ноут 7; Рэдми Ноут 7 Про.

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