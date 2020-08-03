Кто сможет обновиться?

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат возможность обновления до Android 11. В список вошли все актуальные смартфоны производителя за исключением моделей на основе процессора Snapdragon 845, чья поддержка официально закончится после запуска Android 11.

Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат Android 11 (полный список)

Xiaomi

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Xiaomi Mi CC 9 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC 9

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC 9 Meitu Edition

Xiaomi Mi A3

Redmi

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 Racing Edition

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

POCO

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco M2 Pro

Poco C3

Black Shark

Black Shark 3S

Black Shark 3 Pro

Black Shark Shark 3

Black Shark 2 Pro

Black Shark 2

Выход Android 11 для разных смартфонов Xiaomi будет происходить в разное время. Xiaomi будет анонсировать запуск Android 11 для новых смартфонов по мере адаптирования операционной системы для устройств.

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