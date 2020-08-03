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Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат Android 11 (полный список)

3 Авг, 2020

Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат Android 11 (полный список)

Кто сможет обновиться?

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат возможность обновления до Android 11. В список вошли все актуальные смартфоны производителя за исключением моделей на основе процессора Snapdragon 845, чья поддержка официально закончится после запуска Android 11.

Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат Android 11 (полный список)

Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат Android 11 (полный список)

Xiaomi

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)
  • Xiaomi Mi CC 9 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 10 Lite 5G
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi CC 9
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi CC 9 Meitu Edition
  • Xiaomi Mi A3

Redmi

  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 Racing Edition
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 10X 4G
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro India
  • Redmi Note 9s
  • Redmi 9
  • Redmi 9C
  • Redmi 9A

POCO

  • Poco F2 Pro
  • Poco X2
  • Poco M2 Pro
  • Poco C3

Black Shark

  • Black Shark 3S
  • Black Shark 3 Pro
  • Black Shark Shark 3
  • Black Shark 2 Pro
  • Black Shark 2

Выход Android 11 для разных смартфонов Xiaomi будет происходить в разное время. Xiaomi будет анонсировать запуск Android 11 для новых смартфонов по мере адаптирования операционной системы для устройств.

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