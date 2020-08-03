Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат Android 11 (полный список)
Кто сможет обновиться?
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат возможность обновления до Android 11. В список вошли все актуальные смартфоны производителя за исключением моделей на основе процессора Snapdragon 845, чья поддержка официально закончится после запуска Android 11.
Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат Android 11 (полный список)
Xiaomi
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)
- Xiaomi Mi CC 9 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi CC 9
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi CC 9 Meitu Edition
- Xiaomi Mi A3
Redmi
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 Racing Edition
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro India
- Redmi Note 9s
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
POCO
- Poco F2 Pro
- Poco X2
- Poco M2 Pro
- Poco C3
Black Shark
- Black Shark 3S
- Black Shark 3 Pro
- Black Shark Shark 3
- Black Shark 2 Pro
- Black Shark 2
Выход Android 11 для разных смартфонов Xiaomi будет происходить в разное время. Xiaomi будет анонсировать запуск Android 11 для новых смартфонов по мере адаптирования операционной системы для устройств.
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