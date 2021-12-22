Какие устройства подойдут для iOS 16 — 25 поддерживаемых iPhone

Вот такие.

Мы уже рассказали вам, какие айфоны скорее всего не смогут обновиться до iOS 16. Это Айфон 6S и Айфон SE первого поколения. Стартовыми моделями станут Айфон 7 и Айфон 7 Плюс. То есть, девайс с чипами A10 Bionic и свежее.

Для удобства наших читателей называем все айфоны, которые будут работать с iOS 16.

Айфон 7; Айфон 7 Плюс; Айфон 8; Айфон 8 Плюс; Айфон X; Айфон XR; Айфон XS; Айфон XS Max; Айфон 11; Айфон 11 Про; Айфон 11 Про Макс; Айфон 12; Айфон 12 Про; Айфон 12 Про Макс; Айфон 13; Айфон 13 Про; Айфон 13 Про Макс; Айфон 12 мини; Айфон 13 мини; Айфон SE 2020; Айфон SE 2022; Айфон 14; Айфон 14 Макс Айфон 14 Про; Айфон 14 Про Макс.

Полезное и интересное:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)