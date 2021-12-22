Какие устройства подойдут для iOS 16 — 25 поддерживаемых iPhone
Вот такие.
Мы уже рассказали вам, какие айфоны скорее всего не смогут обновиться до iOS 16. Это Айфон 6S и Айфон SE первого поколения. Стартовыми моделями станут Айфон 7 и Айфон 7 Плюс. То есть, девайс с чипами A10 Bionic и свежее.
Для удобства наших читателей называем все айфоны, которые будут работать с iOS 16.
- Айфон 7;
- Айфон 7 Плюс;
- Айфон 8;
- Айфон 8 Плюс;
- Айфон X;
- Айфон XR;
- Айфон XS;
- Айфон XS Max;
- Айфон 11;
- Айфон 11 Про;
- Айфон 11 Про Макс;
- Айфон 12;
- Айфон 12 Про;
- Айфон 12 Про Макс;
- Айфон 13;
- Айфон 13 Про;
- Айфон 13 Про Макс;
- Айфон 12 мини;
- Айфон 13 мини;
- Айфон SE 2020;
- Айфон SE 2022;
- Айфон 14;
- Айфон 14 Макс
- Айфон 14 Про;
- Айфон 14 Про Макс.
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