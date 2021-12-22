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Какие устройства подойдут для iOS 16 — 25 поддерживаемых iPhone

22 Дек, 2021

Какие устройства подойдут для iOS 16 — 25 поддерживаемых iPhone

Вот такие.

Мы уже рассказали вам, какие айфоны скорее всего не смогут обновиться до iOS 16. Это Айфон 6S и Айфон SE первого поколения. Стартовыми моделями станут Айфон 7 и Айфон 7 Плюс. То есть, девайс с чипами A10 Bionic и свежее.

Для удобства наших читателей называем все айфоны, которые будут работать с iOS 16.

  1. Айфон 7;
  2. Айфон 7 Плюс;
  3. Айфон 8;
  4. Айфон 8 Плюс;
  5. Айфон X;
  6. Айфон XR;
  7. Айфон XS;
  8. Айфон XS Max;
  9. Айфон 11;
  10. Айфон 11 Про;
  11. Айфон 11 Про Макс;
  12. Айфон 12;
  13. Айфон 12 Про;
  14. Айфон 12 Про Макс;
  15. Айфон 13;
  16. Айфон 13 Про;
  17. Айфон 13 Про Макс;
  18. Айфон 12 мини;
  19. Айфон 13 мини;
  20. Айфон SE 2020;
  21. Айфон SE 2022;
  22. Айфон 14;
  23. Айфон 14 Макс
  24. Айфон 14 Про;
  25. Айфон 14 Про Макс.

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