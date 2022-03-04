Какие высокотехнологичные компании приостановили работу в России из-за ситуации в Украине
Далеко не исчерпывающий список.
В начале марта 2022 из-за ситуации в Украине и из-за санкций США и Евросоюза в России приостановили свою деятельность большое количество крупных мировых IT-компаний. Перечислим самые крупные и известные технокомпании, которые временно помахали рукой России в надежде на лучшие времена.
- Apple приостановила продажи в России абсолютно всех своих товаров как с официального сайта компании так и в офисах российских ритейлеров. Остатки будут распроданы в магазинах, но новые поставки уже заморожены, а за последние предзаказы на сайте покупателям вернули деньги. App Store продолжит работу в России, а Apple Pay будет работать в ограниченном режиме (исключая работу с санкционными банками).
- Microsoft поставила на паузу новые продажи своих программных продуктов и оказание услуг в России.
- Американская IT-компания по разработка заказного программного обеспечения EPAM Systems закрыла российский офис и прекратила обслуживать российских клиентов.
- Производитель сетевого оборудования Cisco Systems остановил новые продажи в России и Беларуси.
- Платежные системы Visa и Mastercard закрыли возможность совершать платежи за границей с их карт, если они выпущены российскими санкционными банками.
- Google отключил в России контекстную рекламу AdSense на российских сайтах и в российском сегменте YouTube.
- Разработчик инженерного ПО Autodesk приостановил работу в России. Он знаменит своим программным обеспечением AutoCAD. Эксперты считают, что отечественное ПО для строительства быстро заменит ушедшую с рынка Autodesk. Например, уже давно работающий российский аналог nanoCAD – продукция холдинга “Нанософт разработка”.
- Компания Panasonic заморозила свою работу в РФ.
- Facebook заблокирован на большей части России и не работает в браузерах, но по прежнему функционирует в приложениях для iOS и Android.
- CD Projekt остановил продажи своих игр в России и Беларуси. Компания сняла с продажи цифровые и дисковые версии игр. Это касается всей серии игр «Ведьмак» и Cyberpunk 2077. Но ранее активированные копии игр продолжат работать.
- Платежная система PayPal прекратила регистрировать новых пользователей из России.
- Немецкая компания SAP приостановила свою деятельность в России.
- Сервис потоковой музыки Spotify закрыл офис в России, но сам сервис в РФ продолжает работать.
- Интернет-магазин Canon временно приостановил свою работу в России.
- Nokia прекратила поставки в Россию.
- Nintendo отключила магазин eShop в России.
- Intel и AMD приостановили продажи в РФ.
- Dell, TSMC и Ericcson также остановили продажи в России.
- Oracle и Atlassian остановили свою деятельность в РФ.
Список далеко не полный и будет пополняться по мере поступления новой информации.
Не все высокотехнологичные компании ушли с российского рынка. Южнокорейские техногиганты Samsung и LG останутся работать в РФ благодаря тому, что правительство Южной Кореи постаралось и добилось исключения своих технокомпаний из санкционных ограничений.
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