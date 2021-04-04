Каким будет iMac 2021? Очень большим

32-дюймовый моноблок.

Поклонники iMac привыкли, что компьютер поставляется в 2 размерах. Речь о 21,5-дюймовой и 27-дюймовой версиях. Скоро это может измениться.

Похоже, что Apple работает над увеличенным iMac. Топовый вариант 2021 года напоминает дисплей Apple Pro Display XDR.

Вероятно, нас ждет 32-дюймовая новинка. Однако достоверной информации нет. Инсайдеры говорят лишь, что iMac 2021 станет больше.

Младшему iMac 2021 приписывают 24-дюймовый экран. Логично – в прошлом Apple выпускала такие модели.

Анонс iMac 2021 ожидается в ближайшие месяцы.

Источник: 9to5mac.com

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