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Каким будет iMac 2021? Очень большим

4 Апр, 2021

Каким будет iMac 2021? Очень большим

32-дюймовый моноблок.

Поклонники iMac привыкли, что компьютер поставляется в 2 размерах. Речь о 21,5-дюймовой и 27-дюймовой версиях. Скоро это может измениться.

Похоже, что Apple работает над увеличенным iMac. Топовый вариант 2021 года напоминает дисплей Apple Pro Display XDR.

Каким будет iMac 2021? Очень большим

Вероятно, нас ждет 32-дюймовая новинка. Однако достоверной информации нет. Инсайдеры говорят лишь, что iMac 2021 станет больше.

Младшему iMac 2021 приписывают 24-дюймовый экран. Логично – в прошлом Apple выпускала такие модели.

Анонс iMac 2021 ожидается в ближайшие месяцы.

Источник: 9to5mac.com

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