Каким будет iPad 2020 — дизайн в духе iPad Pro, Face ID и USB Type-C

Совершенно новый планшет от Apple.

Портал 91Mobiles, опубликовал CAD-изображения iPad с 10,8-дюймовым дисплеем. Утверждается, что это «базовый» iPad 8-го поколения, который Apple представит уже в сентябре текущего года.

Если эти данные подтвердятся, то в этом году iPad ждет полный редизайн. Он получит строгий «острый» дизайн в духе последнего поколения iPad Pro, тонкие рамки, смарт-коннектор для клавиатуры, поддержку Apple Pencil, лицевой сканер Face ID (он придет на смену дактилоскопическому сенсору Touch ID) и порт USB Type-C (древний Lightning останется в прошлом).

Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в том, что iPad за 300 с небольшим долларов получит дорогостоящую систему Face ID. Или же Apple планирует выпуск нескольких версий iPad 8, одна из которых сможет похвастаться датчиком распознавания лиц. Нельзя исключать и появление совершенно новой модели планшета, которая будет стоить дороже iPad 8 и iPad Air 4, но дешевле iPad Pro.

Напомним, что на прошлой неделе в сеть утекли изображения руководства пользователя iPad Air 4.

Источник: 91Mobiles

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