Каким будет iPad mini 6?

Инсайдеры намекают на подэкранный Touch ID.

Давно не было слухов об iPad mini 6. Ситуацию решил исправить Дэвид Ковальски, известный инсайдер. Он раскрыл несколько подробностей о грядущем гаджете.

Можно ли верить Ковальски? Скорее да, чем нет. В свое время информатор порадовал утечками о iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy Note20 и Google Pixel 5.

Ковальски говорит, что iPad mini 6 получит новый дизайн и необычные функции. Например, подэкранный сканер отпечатков.

Touch ID не врежут в лицевую панель (как раньше). Датчик скроют под дисплеем. Небольшой вырез оставят лишь для фронтальной камеры. Речь о круглом отверстии – ради тонкой верхней рамки.

О железе сообщается мало. “Сердцем” устройства должен стать чип Apple A14 (как у iPhone 12). Предполагаемая дата анонса iPad mini 6 – март 2021 года.

Источник: gizmochina.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)