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Каким будет iPad mini 6?

21 Янв, 2021

Каким будет iPad mini 6?

Инсайдеры намекают на подэкранный Touch ID.

Давно не было слухов об iPad mini 6. Ситуацию решил исправить Дэвид Ковальски, известный инсайдер. Он раскрыл несколько подробностей о грядущем гаджете.

Можно ли верить Ковальски? Скорее да, чем нет. В свое время информатор порадовал утечками о iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy Note20 и Google Pixel 5.

iPad Mini

Ковальски говорит, что iPad mini 6 получит новый дизайн и необычные функции. Например, подэкранный сканер отпечатков.

Touch ID не врежут в лицевую панель (как раньше). Датчик скроют под дисплеем. Небольшой вырез оставят лишь для фронтальной камеры. Речь о круглом отверстии – ради тонкой верхней рамки.

Рендер iPad Mini 6

О железе сообщается мало. “Сердцем” устройства должен стать чип Apple A14 (как у iPhone 12). Предполагаемая дата анонса iPad mini 6 – март 2021 года.

Источник: gizmochina.com

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