Каким будет iPad mini 6?
Инсайдеры намекают на подэкранный Touch ID.
Давно не было слухов об iPad mini 6. Ситуацию решил исправить Дэвид Ковальски, известный инсайдер. Он раскрыл несколько подробностей о грядущем гаджете.
Можно ли верить Ковальски? Скорее да, чем нет. В свое время информатор порадовал утечками о iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy Note20 и Google Pixel 5.
Ковальски говорит, что iPad mini 6 получит новый дизайн и необычные функции. Например, подэкранный сканер отпечатков.
Touch ID не врежут в лицевую панель (как раньше). Датчик скроют под дисплеем. Небольшой вырез оставят лишь для фронтальной камеры. Речь о круглом отверстии – ради тонкой верхней рамки.
О железе сообщается мало. “Сердцем” устройства должен стать чип Apple A14 (как у iPhone 12). Предполагаемая дата анонса iPad mini 6 – март 2021 года.
Источник: gizmochina.com
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