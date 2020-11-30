Каким будет iPhone 13? Новые дизайн концепты с видео

Выглядит интересно.

Фантазировать на тему внешнего вида следующих флагманских смартфонов – это нормальная практика. В связи с чем в сети уже начали появляться рендеры iPhone 13. И они заслуживают внимания.

Энтузиаст не поленился создать полноценное видео, а не просто опубликовать фотографии устройства в том видении, в котором он представляет новый флагман от Apple.

Особенностью нового концепта стали загнутые края дисплея. Похожую технологию уже применяли в компании Samsung, и в жизни это бы действительно смотрелось очень классно. И надежда на то, что технологический гигант из Купертино реализует такую идею, все-таки есть. Ведь в 2020 году производитель подал соответствующий патент на безрамочный экран.

Остается вопрос с тем, где в таком случае расположить датчик Face ID и фронтальную камеру? Возможно, что их придется установить под экраном устройства. Конечно, это лишь рендеры, и они могут совсем не соответствовать настоящему дизайну iPhone 13. Но выглядит очень классно.

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