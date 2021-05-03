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Каким будет iPhone 13 – посмотрите

3 Май, 2021

Каким будет iPhone 13 – посмотрите

Несколько неплохих рендеров.

Изображений iPhone 13 сотни, хотя он еще не вышел. Одни дизайнеры фантазируют, другие опираются на утечки. К последним относится автор популярного YouTube-канала Waqar Khan.

iPhone 13

Он создал рендеры и трейлер iPhone 13. Они основаны на слухах, вызывающих некоторое доверие.

iPhone 13

Waqar Khan нарисовал новый айфон с уменьшенной челкой. Вырез меньше, чем на iPhone 12. Об этом говорят многие информаторы.

iPhone 13

Также обратите внимание на тыльную камеру. Модули выровнены диагонально, а не вертикально.

 
Кроме того, Waqar Khan показал iPhone 13 в шести расцветках. А именно – в черной, белой, оранжевой, темно-синей, красной и светло-фиолетовой.

Источник: Waqar Khan

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