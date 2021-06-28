Каким будет iPhone 14? Без челки и с Touch ID

Первый рендер.

Инсайдер TheAppleHub нарисовал в графическом редакторе рендер iPhone 14. Это базовая модель с 6,1-дюймовым дисплеем. Основывался он на слухах, а также на данных от господина Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Девайс выглядит свежо.

У нового айфона нет челки. Сканер Face ID стал подэкранным. А селфи-камера теперь расположена вверху. Как у современных смартфонов на Андроиде.

Также у Айфон 14 будет дактилоскопический датчик. Его встроят в дисплей (опять же, по аналогии с топовыми Android-фонами).

Ожидается, что в продажу поступит два 6,1-дюймовых Айфон 14 (14 и 14 Pro), а также два 6,7-дюймовых (14 Max и 14 Pro Max). Все четыре модели получат ультраширокоугольные камеры с автофокусировкой.

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