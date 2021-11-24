Каким будет iPhone 15 Pro — смотрим на концепт-рендеры

Вот таким!

Дизайнер из Китая представил, как будет выглядеть новый айфон 2023-го года. Речь идет о премиальном iPhone 15 Pro. Также он показал iPhone 15 Pro Max.

По словам художника, через два года купертиновцы вновь выпустят четыре модели, две 6,1-дюймовые и две 6,7-дюймовые.

Каким будет главное отличие? Внедрение некого колесика сбоку для управления камерой, серфинга по сети (аналог колесика мышки в этом случае) и регулировки громкости. Смелая идея. Но будет ли реализована, большой вопрос.

Что еще? На картинках мы видим отсутствие челки. Но от нее избавятся, думается, уже в поколении Айфон 14.

Также заметна другая форма экрана в верхней части корпуса. Почти незаметная рамка используется для селфи-камеры.

И, наконец, 144-герцовый дисплей. Нужен такой? Нет, айфоны ведь не геймерские устройства.

Нравится концепт? Нам, если честно, не особо…

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