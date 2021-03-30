Каким будет новый флагман Samsung Galaxy S22

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Samsung Galaxy S21 уже не вызывает интереса? Начинайте мечтать о следующем поколении смартфона.

Вероятно, Galaxy S22 анонсируют в начале 2020. Увы, слухов о гаджете мало. Рано еще.

Впрочем, фантазировать никто не мешает. Особенно дизайнерам YouTube-канала Technizo Concept. Они представили, каким будет Galaxy S22.

Получилось классно. Предполагается, что устройство получит массивную тыльную камеру на 200 МП.



Ничего удивительного. Недавно были утечки о датчике Samsung с разрешением 150 МП. За год компания покорит планку в 200 МП.

Кроме того, Galaxy S22 приписывают поддержку стилуса S-Pen.

Источник: Technizo Concept

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