Каким будет Samsung Galaxy S22 Ultra? Стильным и с камерой на 200 Мп!
Будущий флагман и конкурент iPhone 13.
Samsung Galaxy S22 Ultra будет максимально крутым. Ютубер и дизайнер Technizo Concept, основываясь на инсайды и слухи, показывает нам гаджет на видео.
Внешне новинка напоминает Galaxy S21 Ultra, но с огромным основным объективом. Ожидается, что девайс оснастят 200-мегапиксельной камерой. Сейчас Samsung как раз работает над этим датчиком.
У Galaxy S22 Ultra также сохранится перископ. Селфи-камеру скорее всего разместят прямо в дисплее, видно ее не будет.
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